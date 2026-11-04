Prediksi Skor Persik Kediri vs Persis Solo: Laskar Sambernyawa Berusaha Bangkit

Pelatih Marcos Reina benahi finishing pemain Persik Kediri. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persik Kediri pada laga pembuka I League Cup 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya.
Persis datang dengan catatan yang kurang meyakinkan. Laskar Sambernyawa belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. Dari rangkaian tersebut, mereka mencatatkan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan.
Hasil paling baru juga belum berpihak kepada Persis. Tim yang kini ditangani caretaker Dedy Gusmawan itu harus mengakui keunggulan Barito Putera dengan skor 1-2 pada Jumat (30/10/2026).
Sebelumnya, Persis bermain imbang 2-2 melawan RANS Nusantara FC, bermain 3-3 kontra Deltras FC, serta ditahan De Red FC tanpa gol. Mereka juga menelan kekalahan 0-2 dari Kendal Tornado FC.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa Persis masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan. Lini belakang juga perlu mendapat perhatian setelah kebobolan dalam tiga pertandingan beruntun.
Di sisi lain, Persik Kediri juga belum sepenuhnya menemukan performa terbaik. Macan Putih mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.
Dua kemenangan tersebut diraih saat menghadapi PSS Sleman dengan skor 2-1 dan Madura United 2-0. Namun, Persik juga sempat kalah dari Persib Bandung 0-1, Persija Jakarta 1-2, serta Persita Tangerang dengan skor cukup telak 1-5.
Kekalahan dari Persita menjadi catatan yang perlu diperbaiki Persik. Mereka sudah melewati empat pertandingan tanpa mampu mencatatkan clean sheet. Artinya, lini pertahanan tuan rumah juga belum sepenuhnya aman.
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