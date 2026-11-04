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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 17.16 WIB

Prediksi Skor PSPS Pekanbaru vs Bhayangkara FC di League Cup, Misi Berat Askar Bertuah

PSPS Pekanbaru memuncaki klasemen sementara Grup A Championship 2026/2027 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Persikad Depok di pekan ketujuh. (Dok. Instagram/@pspsriau) - Image

PSPS Pekanbaru memuncaki klasemen sementara Grup A Championship 2026/2027 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Persikad Depok di pekan ketujuh. (Dok. Instagram/@pspsriau)

JawaPos.com - Laga seru bakal tersaji di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Rabu (4/11/2026) pukul 19.00 WIB.

PSPS Pekanbaru bersiap menghadapi ujian berat saat kedatangan tim yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Bhayangkara Presisi Lampung FC, dalam laga perdana Grup B Zona Barat 1 I.League Cup 2026/2027.

Pertemuan ini diprediksi bakal berkangsung sengit meski di atas kertas tim tamu sedikit lebih diunggulkan.

Bhayangkara datang dengan skuad penuh dan ambisi besar di bawah arahan pelatih Oscar Bruzon. Meski begitu, aturan pembatasan memainkan maksimal tiga pemain asing di ajang ini kemungkinan bakal dimanfaatkan tim tamu untuk memberikan kesempatan bagi pemain muda mereka.

Di sisi lain, tuan rumah PSPS sebenarnya sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi. Skuad berjuluk Askar Bertuah ini mencatatkan tren positif dengan meraup 19 poin dari delapan laga terakhir mereka.

Dukungan penuh ribuan suporter di kandang sendiri tentu bakal jadi suntikan tenaga tambahan buat anak asuh Akhyar Ilyas untuk meredam permainan The Guardians.

Namun, kendala kebugaran jadi tantangan tersendiri bagi kubu tuan rumah. Jadwal yang terlampau padat di bulan November membuat pelatih harus berpikir cepat. Usai melakoni laga ketat kontra Adhyaksa FC akhir pekan lalu, PSPS sudah harus kembali memeras keringat malam ini, sebelum nantinya kembali turun di Liga 2 pada 8 November mendatang.

Situasi ini memaksa tim pelatih menyiapkan opsi rotasi pemain demi menjaga kestabilan fisik skuad.

Secara statistik, peluang memenangkan pertandingan lebih diunggulkan Bhayangkara dengan kisaran angka di atas 55 persen, sementara sisanya terbagi rata untuk hasil imbang dan kemenangan tipis tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
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