Hadapi Melbourne Victory, Marc Klok Beberkan Strategi Persib Bandung Jalani Jadwal Padat

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung harus pintar membagi tenaga di tengah padatnya jadwal pertandingan musim 2026/27.
Setelah menjalani laga kandang melawan Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27, Minggu (1/11), Maung Bandung langsung mengalihkan perhatian ke kompetisi Asia.
Persib dijadwalkan menghadapi Melbourne Victory dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2). Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Rectangular Melbourne, Australia.
Jarak pertandingan yang cukup berdekatan menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Bojan Hodak.
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Apalagi, perjalanan ke Australia membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Persib harus memastikan kondisi pemain tetap terjaga agar bisa tampil maksimal di tengah jadwal yang semakin padat.
Kapten Persib, Marc Klok, memahami situasi tersebut. Menurutnya, tim harus memiliki pendekatan yang realistis dalam menghadapi dua kompetisi berbeda.
Rotasi pemain dan pengaturan intensitas latihan maupun pertandingan menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi permainan.
Klok menilai, ketika sebuah tim harus bertanding setiap dua hingga tiga hari, pengelolaan energi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Pemain juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan taktik di setiap pertandingan.
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