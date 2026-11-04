Usai Kalah 1-5, Marcos Reina Bidik Kebangkitan Persik Kediri di I.League Cup

JawaPos.com — Marcos Reina membidik laga Persik Kediri melawan Persis Solo pada I.League Cup 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (4/11/2026) malam, sebagai momentum kebangkitan setelah kekalahan 1-5 dari Persita Tangerang.

Pelatih asal Spanyol itu ingin timnya kembali menang di kandang sekaligus membuka kesempatan bermain bagi pemain yang minim menit tampil di liga.

Pertandingan menghadapi Persis Solo datang ketika mental penggawa Macan Putih sedang terguncang akibat hasil buruk pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Bermain kembali di Brawijaya membuat Persik Kediri mempunyai kesempatan segera memperbaiki kesan yang ditinggalkan pada pertandingan sebelumnya.

Reina membawa dua kepentingan sekaligus dalam pertandingan pembuka timnya di turnamen ini, yakni memburu kemenangan dan memberi ruang pembuktian kepada pemain.

Keduanya menjadi bagian dari persiapan Persik Kediri menghadapi rangkaian pertandingan padat sepanjang November.

Bagaimana Marcos Reina Mengarahkan Kebangkitan Persik Kediri? Marcos Reina mengarahkan Persik Kediri untuk menjadikan pertemuan dengan Persis Solo sebagai awal baru setelah kekalahan telak di kandang.

Ia memastikan pasukannya siap bangkit dan mengejar kemenangan saat kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.