Tanpa Shin Tae-yong, Persija Tetap Targetkan Kemenangan saat Hadapi PSMS di I.League Cup

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai langkahnya di I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSMS Medan. Pertandingan perdana tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Namun, Macan Kemayoran harus menjalani pertandingan ini tanpa kehadiran pelatih kepala Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tengah menjalani rawat inap karena sakit. Untuk sementara, tanggung jawab memimpin tim diserahkan kepada asistennya, Choi In-cheul.
Meski kehilangan sosok pelatih kepala, kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan Persija dalam menghadapi tuan rumah. Choi In-cheul memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan bahwa karakter permainan yang selama ini dibangun bersama Shin Tae-yong tetap menjadi pegangan bagi para pemain.
Persija membawa 19 pemain ke Medan untuk menghadapi pertandingan pembuka League Cup. Sejumlah pemain yang masuk dalam daftar tersebut berada dalam kondisi siap bertanding, termasuk tiga pemain asing yang telah dipilih untuk memperkuat skuad Macan Kemayoran.
Ketiga pemain tersebut adalah Kerim Memija yang berposisi sebagai bek, Kyohei Yoshino yang bisa bermain sebagai gelandang maupun bek, serta Kwon Chang-hoon yang beroperasi di sektor sayap.
Choi In-cheul mengungkapkan bahwa Persija kemungkinan akan melakukan rotasi pemain. Meski demikian, keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang dan tidak mengurangi ambisi tim untuk mendapatkan hasil positif.
"Kami akan melakukan rotasi, tapi kami persiapkan dengan baik dan pemain sudah siap. Dari segi mental pemain juga sudah siap. Jadi untuk pertandingan besok tidak ada masalah," ujar Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Ia juga menjelaskan alasan membawa tiga pemain asing tersebut ke Medan. Menurutnya, ketiganya menunjukkan kondisi kebugaran yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan sekaligus menjaga keseimbangan permainan Persija.
Keputusan memasukkan ketiga pemain itu ke dalam skuad League Cup juga telah melalui diskusi bersama jajaran staf pelatih sebelum keberangkatan ke Medan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022