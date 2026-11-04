Tanpa Shin Tae-yong, Persija Tetap Targetkan Kemenangan saat Hadapi PSMS di I.League Cup

JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai langkahnya di I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSMS Medan. Pertandingan perdana tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Namun, Macan Kemayoran harus menjalani pertandingan ini tanpa kehadiran pelatih kepala Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tengah menjalani rawat inap karena sakit. Untuk sementara, tanggung jawab memimpin tim diserahkan kepada asistennya, Choi In-cheul.

Meski kehilangan sosok pelatih kepala, kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan Persija dalam menghadapi tuan rumah. Choi In-cheul memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan bahwa karakter permainan yang selama ini dibangun bersama Shin Tae-yong tetap menjadi pegangan bagi para pemain.

Persija membawa 19 pemain ke Medan untuk menghadapi pertandingan pembuka League Cup. Sejumlah pemain yang masuk dalam daftar tersebut berada dalam kondisi siap bertanding, termasuk tiga pemain asing yang telah dipilih untuk memperkuat skuad Macan Kemayoran.

Ketiga pemain tersebut adalah Kerim Memija yang berposisi sebagai bek, Kyohei Yoshino yang bisa bermain sebagai gelandang maupun bek, serta Kwon Chang-hoon yang beroperasi di sektor sayap.

Choi In-cheul mengungkapkan bahwa Persija kemungkinan akan melakukan rotasi pemain. Meski demikian, keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang dan tidak mengurangi ambisi tim untuk mendapatkan hasil positif.

"Kami akan melakukan rotasi, tapi kami persiapkan dengan baik dan pemain sudah siap. Dari segi mental pemain juga sudah siap. Jadi untuk pertandingan besok tidak ada masalah," ujar Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tiga pemain asing tersebut ke Medan. Menurutnya, ketiganya menunjukkan kondisi kebugaran yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan sekaligus menjaga keseimbangan permainan Persija.