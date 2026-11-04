Persija Tanpa Shin Tae-yong dan Ardhi Tjahjoko saat Hadapi PSMS di League Cup 2026/2027

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (kiri). (Dok. Instagram/@persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta harus menjalani pertandingan perdana League Cup 2026/2027 tanpa didampingi dua sosok penting tim, yakni pelatih Shin Tae-yong dan Manajer Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko. Keduanya dipastikan absen saat Macan Kemayoran bertandang ke markas PSMS Medan.
Persija dijadwalkan menghadapi PSMS di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Namun, Shin Tae-yong dan Ardhi Tjahjoko tidak bisa ikut dalam perjalanan tim karena kondisi kesehatan yang kurang baik.
Keduanya harus tetap berada di Jakarta untuk menjalani istirahat total demi mempercepat proses pemulihan. Khusus Shin Tae-yong, kondisi kesehatannya bahkan mengharuskan pelatih asal Korea Selatan tersebut menjalani perawatan di rumah sakit.
Dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, menjelaskan bahwa keputusan rawat inap diambil untuk mencegah kondisi Shin Tae-yong semakin memburuk.
“Saat ini Coach Shin Tae-yong sedang mengalami sakit. Untuk mencegah kondisinya makin buruk, maka kami memutuskan agar dia menjalani rawat inap,” kata dr. Muhammad Andeansah.
Absennya dua figur penting tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Persija. Apalagi, pertandingan melawan PSMS menjadi langkah awal Macan Kemayoran dalam persaingan League Cup 2026/2027. Persija tentu ingin mengawali kompetisi dengan hasil maksimal.
Meski tidak didampingi Shin Tae-yong secara langsung di pinggir lapangan, Persija memastikan persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana. Komunikasi antara tim pelatih dan Shin Tae-yong juga terus dilakukan untuk memastikan strategi yang sudah disiapkan dapat diterapkan dengan baik.
Asisten pelatih Persija, Choi In-Cheul, menegaskan bahwa absennya Shin Tae-yong tidak akan mengganggu kesiapan tim menghadapi PSMS. Menurutnya, seluruh rencana pertandingan sudah disiapkan bersama sang pelatih.
“Kami tidak ada masalah karena taktik untuk besok semuanya juga dari Coach Shin Tae-yong. Kami terus komunikasi dengan Coach Shin. Jadi pertandingan besok tidak ada masalah,” ujar Choi In-Cheul.
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