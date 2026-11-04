Prediksi Melbourne Victory vs Persib: Maung Bandung Selangkah Lagi Amankan Tiket 16 Besar ACL 2

JawaPos.com - Persib Bandung akan kembali menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di AAMI Park atau Rectangular Stadium, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) pukul 14.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memastikan tempat di babak 16 besar.

Persib hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk mengamankan tiket ke fase gugur setelah tampil sempurna dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Saat ini, Persib masih berada di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin. Mereka unggul cukup jauh dari Melbourne Victory yang menempati posisi kedua dengan raihan empat poin.

Situasi tersebut membuat Persib memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan. Apalagi, tim asuhan Igor Tolic itu sudah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa laga terakhir.

Persib berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Hasil tersebut didapat setelah mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-0 pada 28 Oktober 2026, Garudayaksa FC 2-1 pada 25 Oktober 2026, serta Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 pada 1 November 2026.

Catatan delapan gol dari tiga pertandingan tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas lini depan Persib mulai membaik. Balsa Sekulic dan Mariano Peralta juga semakin menunjukkan kontribusinya dalam membantu tim mencetak gol.