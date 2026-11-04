Prediksi Melbourne Victory vs Persib: Maung Bandung Selangkah Lagi Amankan Tiket 16 Besar ACL 2

Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer (kanan) bersama Beckham Putra Nugraha (kiri) berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan kembali menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di AAMI Park atau Rectangular Stadium, Melbourne, Australia, Rabu (4/11/2026) pukul 14.45 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk memastikan tempat di babak 16 besar.
Persib hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk mengamankan tiket ke fase gugur setelah tampil sempurna dalam tiga pertandingan sebelumnya.
Saat ini, Persib masih berada di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin. Mereka unggul cukup jauh dari Melbourne Victory yang menempati posisi kedua dengan raihan empat poin.
Situasi tersebut membuat Persib memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan. Apalagi, tim asuhan Igor Tolic itu sudah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa laga terakhir.
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Persib berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Hasil tersebut didapat setelah mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-0 pada 28 Oktober 2026, Garudayaksa FC 2-1 pada 25 Oktober 2026, serta Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0 pada 1 November 2026.
Catatan delapan gol dari tiga pertandingan tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas lini depan Persib mulai membaik. Balsa Sekulic dan Mariano Peralta juga semakin menunjukkan kontribusinya dalam membantu tim mencetak gol.
Kondisi ini tentu menjadi modal penting ketika Persib kembali bertemu Melbourne Victory. Pada pertemuan sebelumnya, Maung Bandung mampu mengamankan kemenangan 2-0. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi para pemain untuk kembali mendapatkan hasil positif di Australia.
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