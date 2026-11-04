Prediksi Persikad Depok vs Persiku Kudus di League Cup: Tuan Rumah Menang Selisih 2 Gol

JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi Persiku Kudus dalam pertandingan Grup E League Cup 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (4/11/2026) kick off pukul 16.00 WIB, Persikad lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Persikad memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, performa Persiku Kudus yang belum stabil menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih difavoritkan.

Meski demikian, Persikad tetap perlu menjaga konsistensi permainan jika ingin mengamankan hasil maksimal. Persiku tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka sedang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki kepercayaan diri tim.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persikad Depok menunjukkan performa yang cukup beragam. Mereka sempat menelan kekalahan tipis 2-3 dari PSPS Pekanbaru, tetapi mampu bangkit dengan mengalahkan Semen Padang 2-1.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persikad masih memiliki kemampuan untuk bersaing dan menciptakan peluang. Produktivitas lini depan juga bisa menjadi modal penting saat menghadapi Persiku yang sedang kesulitan menjaga pertahanan.

Di sisi lain, Persiku Kudus datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Tim berjuluk Macan Muria tersebut masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen Pegadaian Championship setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil negatif.

Persiku sebelumnya harus mengakui keunggulan PSPS Pekanbaru dengan skor 1-4. Mereka juga menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh pada pertandingan terakhirnya.

Rentetan hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Persiku, terutama dalam memperbaiki koordinasi lini belakang. Mereka perlu tampil lebih disiplin agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain Persikad.