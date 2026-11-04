Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Persikad Depok vs Persiku Kudus di League Cup: Tuan Rumah Menang Selisih 2 Gol

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa) - Image

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi Persiku Kudus dalam pertandingan Grup E League Cup 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (4/11/2026) kick off pukul 16.00 WIB, Persikad lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Persikad memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, performa Persiku Kudus yang belum stabil menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih difavoritkan.

Meski demikian, Persikad tetap perlu menjaga konsistensi permainan jika ingin mengamankan hasil maksimal. Persiku tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka sedang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki kepercayaan diri tim.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persikad Depok menunjukkan performa yang cukup beragam. Mereka sempat menelan kekalahan tipis 2-3 dari PSPS Pekanbaru, tetapi mampu bangkit dengan mengalahkan Semen Padang 2-1.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persikad masih memiliki kemampuan untuk bersaing dan menciptakan peluang. Produktivitas lini depan juga bisa menjadi modal penting saat menghadapi Persiku yang sedang kesulitan menjaga pertahanan.

Di sisi lain, Persiku Kudus datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Tim berjuluk Macan Muria tersebut masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen Pegadaian Championship setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil negatif.

Persiku sebelumnya harus mengakui keunggulan PSPS Pekanbaru dengan skor 1-4. Mereka juga menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh pada pertandingan terakhirnya.

Rentetan hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Persiku, terutama dalam memperbaiki koordinasi lini belakang. Mereka perlu tampil lebih disiplin agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain Persikad.

Pertandingan ini juga menjadi bagian dari rangkaian dua pertemuan beruntun antara Persikad dan Persiku. Setelah bertanding di League Cup pada 4 November, kedua tim dijadwalkan kembali bertemu pada 8 November 2026 dalam lanjutan Pegadaian Championship.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSIS Gagal Menang Lagi, Pelatih Persikad Bongkar Rahasia Curi Poin di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Gagal Menang Lagi, Pelatih Persikad Bongkar Rahasia Curi Poin di Stadion Jatidiri

Selasa, 3 November 2026 | 03.32 WIB

PSIS Semarang Terpuruk, Suporter Tuntut Perubahan Setelah Hasil Imbang Melawan Persikad - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Terpuruk, Suporter Tuntut Perubahan Setelah Hasil Imbang Melawan Persikad

Senin, 2 November 2026 | 15.47 WIB

Persikad Depok Siap Tempur di Kandang PSIS Semarang, Perebutan Poin Penting! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persikad Depok Siap Tempur di Kandang PSIS Semarang, Perebutan Poin Penting!

Minggu, 1 November 2026 | 18.25 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore