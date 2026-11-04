Prediksi Persikad Depok vs Persiku Kudus di League Cup: Tuan Rumah Menang Selisih 2 Gol

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi Persiku Kudus dalam pertandingan Grup E League Cup 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (4/11/2026) kick off pukul 16.00 WIB, Persikad lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.
Persikad memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, performa Persiku Kudus yang belum stabil menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih difavoritkan.
Meski demikian, Persikad tetap perlu menjaga konsistensi permainan jika ingin mengamankan hasil maksimal. Persiku tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka sedang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki kepercayaan diri tim.
Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persikad Depok menunjukkan performa yang cukup beragam. Mereka sempat menelan kekalahan tipis 2-3 dari PSPS Pekanbaru, tetapi mampu bangkit dengan mengalahkan Semen Padang 2-1.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persikad masih memiliki kemampuan untuk bersaing dan menciptakan peluang. Produktivitas lini depan juga bisa menjadi modal penting saat menghadapi Persiku yang sedang kesulitan menjaga pertahanan.
Di sisi lain, Persiku Kudus datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Tim berjuluk Macan Muria tersebut masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen Pegadaian Championship setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil negatif.
Persiku sebelumnya harus mengakui keunggulan PSPS Pekanbaru dengan skor 1-4. Mereka juga menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh pada pertandingan terakhirnya.
Rentetan hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Persiku, terutama dalam memperbaiki koordinasi lini belakang. Mereka perlu tampil lebih disiplin agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain Persikad.
Pertandingan ini juga menjadi bagian dari rangkaian dua pertemuan beruntun antara Persikad dan Persiku. Setelah bertanding di League Cup pada 4 November, kedua tim dijadwalkan kembali bertemu pada 8 November 2026 dalam lanjutan Pegadaian Championship.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022