Buru Kemenangan Lagi! Madura United Siapkan 4 Hari untuk Hadapi Arema FC

Madura United kembali berlatih di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (2/11/2026), untuk mempersiapkan pertandingan melawan Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United memburu kemenangan berikutnya saat menjamu Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam.
Berbekal kemenangan 1-0 atas PSM Makassar, Laskar Sape Kerrab memiliki empat hari untuk mematangkan persiapan sekaligus menjaga posisi di papan atas.
Madura United kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (2/11/2026), setelah menjalani dua hari pemulihan.
Kembalinya aktivitas latihan menjadi awal persiapan tim berkostum loreng merah putih itu menuju pertandingan bertajuk Derby Jatim.
Waktu empat hari menjadi kesempatan bagi pelatih Jose Gomes untuk mematangkan kesiapan anak asuhnya.
Pertemuan dengan Arema FC sudah menanti, sehingga perhatian tim kini beralih kepada kebutuhan menghadapi pertandingan berikutnya.
Kemenangan di Parepare menjadi bekal hasil positif menjelang duel di Pamekasan. Namun, Jose Gomes mengingatkan para pemainnya untuk terus berbenah selama kompetisi masih berjalan.
Pesan tersebut memperlihatkan arah persiapan Madura United setelah membawa pulang tiga poin dari markas PSM Makassar.
Hasil pertandingan sebelumnya perlu diikuti upaya meningkatkan performa agar tim mampu kembali bersaing pada pekan kesembilan.
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