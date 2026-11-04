Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib Bandung: Ujian Berat Maung Bandung di Australia

Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory di AFC Champions League 2 (ACL Two). (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Melbourne Victory FC pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, Australia, Rabu (4/11), pukul 14.45 WIB.
Maung Bandung datang dengan modal positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di fase grup.
Namun, perjalanan ke Australia dan padatnya jadwal pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Igor Tolic.
Laga melawan Melbourne Victory juga menjadi pertandingan kesembilan yang harus dijalani Persib Bandung dengan jarak sekitar tiga hari antarlaga.
Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus pintar mengatur kebugaran pemain agar tetap bisa tampil maksimal.
Pada pertandingan terakhir BRI Super League 2026/2027, Tolic bahkan mengistirahatkan sejumlah pemain penting.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi mereka menjelang pertandingan penting di kompetisi Asia.
Pelatih asal Kroasia tersebut tidak menampik bahwa perjalanan panjang dan jadwal padat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik anak asuhnya.
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