Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 07.56 WIB

Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib Bandung: Ujian Berat Maung Bandung di Australia

Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory di AFC Champions League 2 (ACL Two). (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung) - Image

Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory di AFC Champions League 2 (ACL Two). (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Melbourne Victory FC pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, Australia, Rabu (4/11), pukul 14.45 WIB.

Maung Bandung datang dengan modal positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di fase grup.

Namun, perjalanan ke Australia dan padatnya jadwal pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Igor Tolic.

Laga melawan Melbourne Victory juga menjadi pertandingan kesembilan yang harus dijalani Persib Bandung dengan jarak sekitar tiga hari antarlaga.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus pintar mengatur kebugaran pemain agar tetap bisa tampil maksimal.

Pada pertandingan terakhir BRI Super League 2026/2027, Tolic bahkan mengistirahatkan sejumlah pemain penting.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi mereka menjelang pertandingan penting di kompetisi Asia.

Pelatih asal Kroasia tersebut tidak menampik bahwa perjalanan panjang dan jadwal padat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik anak asuhnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Hanya Terpaut 2 Poin dari Persija, Zlatko Runje Kirim Sinyal Perebutan Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Hanya Terpaut 2 Poin dari Persija, Zlatko Runje Kirim Sinyal Perebutan Gelar Juara

Rabu, 4 November 2026 | 06.54 WIB

Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib Bandung: Potensi Maung Bandung Menang Tipis - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib Bandung: Potensi Maung Bandung Menang Tipis

Rabu, 4 November 2026 | 06.20 WIB

Igor Tolic Sebut Laga Tandang Persib vs Melbourne Victory Sangat Menantang - Image
Sepak Bola Indonesia

Igor Tolic Sebut Laga Tandang Persib vs Melbourne Victory Sangat Menantang

Rabu, 4 November 2026 | 00.03 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore