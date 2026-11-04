Kendal Tornado FC Tunjuk Indriyanto Nugroho, Siapkan Pemain Muda Tembus Super League

Kendal Tornado FC menunjuk Indriyanto Nugroho sebagai Head of Youth Development untuk memajukan pembinaan pemain muda. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC mulai serius membangun fondasi tim untuk jangka panjang dengan menunjuk Indriyanto Nugroho sebagai Head of Youth Development untuk memperkuat sektor pembinaan pemain muda.
Penunjukan ini menjadi salah satu langkah Kendal Tornado FC dalam membangun sistem pengembangan talenta yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Kehadiran sosok berpengalaman seperti Indriyanto diharapkan mampu membantu klub menyiapkan pemain-pemain potensial yang nantinya bisa menjadi bagian penting dari tim senior.
Indriyanto menyambut positif kesempatan tersebut.
Sosok yang akrab disapa Nunung itu mengaku tertantang untuk memberikan kontribusi melalui pengalaman yang dimilikinya selama berkecimpung di dunia sepak bola, khususnya dalam bidang kepelatihan.
Menurut dia, Kendal Tornado FC memiliki perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.
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Karena itu, dia ingin ikut mendorong klub agar bisa melangkah lebih jauh, termasuk melalui pembenahan sistem pembinaan pemain usia muda.
"Kendal Tornado FC ini tim bagus dan dua tahun terakhir ini berada di top level istilahnya. Sekarang elite pro-nya mulai berkembang. Tentu saya ingin memberikan apa yang saya punya selama ini di kepelatihan, agar tim ini bisa naik level lagi," kata Nunung, Selasa (3/11).
Dia menjelaskan, tugasnya sebagai Head of Youth Development tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis pemain di lapangan.
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