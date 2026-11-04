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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 07.15 WIB

Persib Bandung Siap Hadapi Melbourne Victory, Modal Tiga Kemenangan Amankan Tiket ke Babak 16 Besar

Persib Bandung&nbsp;akan bertanding melawan Melbourne Victory di ACL Two, pada Rabu (4/11) untuk mengunci tiket 16 besar. (Istimewa) - Image

Persib Bandung&nbsp;akan bertanding melawan Melbourne Victory di ACL Two, pada Rabu (4/11) untuk mengunci tiket 16 besar. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mengincar kemenangan saat menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 (ACL  Two) 2026/27. 

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Rectangular Stadium, Australia, Rabu (4/11).

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Maung Bandung untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

Tambahan tiga poin akan membuat Persib mengunci kelolosan lebih awal sekaligus menjaga peluang mengulang pencapaian mereka pada kompetisi musim lalu.

Persib datang dengan modal yang sangat baik.

Tim asuhan Igor Tolic saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin.

Mereka berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama dengan kemenangan atas FC Seoul, The Cong-Viettel, dan Melbourne Victory.

Hasil tersebut membuat Persib berada dalam posisi menguntungkan.

Namun, kemenangan pada pertemuan sebelumnya tidak lantas membuat mereka bisa memandang remeh kekuatan Melbourne Victory, terlebih kali ini pertandingan berlangsung di kandang lawan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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