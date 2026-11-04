Bobotoh Borong Tiket Tandang Persib di Australia, Marc Klok Bangga dengan Dukungan Ini

Persib Bandung siap hadapi Melbourne Victory di ACL Two, dukungan Bobotoh sangat berarti bagi tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Antusiasme Bobotoh untuk mendukung Persib Bandung di kompetisi Asia kembali terlihat.
Jelang pertandingan melawan Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/27, seluruh kuota tiket untuk suporter tim tamu dilaporkan telah habis terjual.
Pertandingan yang berlangsung di Rectangular Stadium, Melbourne, Rabu (4/11), itu dipastikan akan mendapat dukungan langsung dari para pendukung Maung Bandung.
Meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer ke Australia, Bobotoh tetap menunjukkan kesetiaannya untuk mengawal perjuangan Persib.
Antusiasme tersebut mendapat apresiasi dari kapten Persib Bandung, Marc Klok.
Gelandang naturalisasi itu mengaku bangga melihat besarnya dukungan yang diberikan Bobotoh, bahkan ketika tim harus bermain jauh dari kandang sendiri.
Menurut Klok, Persib bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bandung.
Klub berjuluk Maung Bandung tersebut memiliki basis pendukung yang tersebar di berbagai negara.
Hal itu terlihat dari kehadiran Bobotoh setiap kali Persib menjalani pertandingan di luar negeri.
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