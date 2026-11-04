Persiraja Bertahan di Yogyakarta, Matangkan Persiapan Sebelum Tantang PSMS Medan

Pelatih Persiraja Banda Aceh M Ridwan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh memilih tidak langsung kembali ke Aceh setelah menghadapi Persiku Kudus pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27, Jumat (30/10).
Tim berjuluk Laskar Rencong tersebut memutuskan bertahan di Yogyakarta untuk memaksimalkan persiapan sebelum bertolak ke Sumatera Utara menghadapi PSMS Medan.
Persiraja dijadwalkan bertemu PSMS pada pertandingan pekan berikutnya, Sabtu (7/11).
Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan menjadi kesempatan bagi tim asuhan M. Ridwan untuk melanjutkan hasil positif yang baru saja mereka raih.
Keputusan menetap sementara di Yogyakarta diambil agar para pemain memiliki waktu istirahat yang cukup sekaligus tetap menjalani program latihan.
Dengan begitu, kondisi fisik dan kesiapan tim diharapkan tetap terjaga menjelang pertandingan tandang yang tidak mudah.
Sekretaris Umum Persiraja Rahmat Djailani menjelaskan, tim pelatih ingin memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mematangkan persiapan.
Selain menjaga kebugaran, para pemain juga diharapkan bisa mempertahankan fokus setelah menjalani pertandingan sebelumnya.
“Setelah pertandingan melawan Persiku, tim memutuskan untuk tetap berada di Yogyakarta guna memaksimalkan persiapan menghadapi PSMS Medan," terang Rahmat.
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