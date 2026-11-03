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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 06.54 WIB

Persib Hanya Terpaut 2 Poin dari Persija, Zlatko Runje Kirim Sinyal Perebutan Gelar Juara

Ilustrasi Persija vs Persib. (Dok. Antara) - Image

Ilustrasi Persija vs Persib. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2026/27 semakin menarik setelah Persib Bandung berhasil memangkas jarak dengan Persija Jakarta.

Hasil berbeda yang diraih kedua tim pada pekan kedelapan membuat peluang Maung Bandung untuk bersaing di jalur juara semakin terbuka.

Persija Jakarta harus menelan kekalahan saat menghadapi Dewa United. Sementara itu, Persib berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan atas Isenmulang Kalteng FC.

Persib kini menempati peringkat kelima dengan koleksi 16 poin, terpaut dua angka dari Persija yang masih berada di posisi teratas dengan raihan 18 poin.

Asisten pelatih Persib Zlatko Runje mengatakan, fokus utama tim saat ini adalah memperbaiki performa sendiri. 

Menurut dia, setiap pertandingan harus dimanfaatkan untuk mengembangkan permainan sekaligus mengumpulkan poin sebanyak mungkin.

"Kita semua melihat lawan, tim lawan dan segalanya, tapi bagi saya itu selalu akan seperti kita melihat diri kami sendiri. Kami melihat bagaimana kami bisa berkembang, bagaimana kami mengumpulkan poin," ujar Runje.

Dia juga mengingatkan bahwa perjalanan kompetisi masih panjang.

Persaingan memperebutkan gelar juara tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan hasil bagus dalam beberapa pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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