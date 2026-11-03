Persib Hanya Terpaut 2 Poin dari Persija, Zlatko Runje Kirim Sinyal Perebutan Gelar Juara

Ilustrasi Persija vs Persib. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2026/27 semakin menarik setelah Persib Bandung berhasil memangkas jarak dengan Persija Jakarta.
Hasil berbeda yang diraih kedua tim pada pekan kedelapan membuat peluang Maung Bandung untuk bersaing di jalur juara semakin terbuka.
Persija Jakarta harus menelan kekalahan saat menghadapi Dewa United. Sementara itu, Persib berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan atas Isenmulang Kalteng FC.
Persib kini menempati peringkat kelima dengan koleksi 16 poin, terpaut dua angka dari Persija yang masih berada di posisi teratas dengan raihan 18 poin.
Asisten pelatih Persib Zlatko Runje mengatakan, fokus utama tim saat ini adalah memperbaiki performa sendiri.
Menurut dia, setiap pertandingan harus dimanfaatkan untuk mengembangkan permainan sekaligus mengumpulkan poin sebanyak mungkin.
"Kita semua melihat lawan, tim lawan dan segalanya, tapi bagi saya itu selalu akan seperti kita melihat diri kami sendiri. Kami melihat bagaimana kami bisa berkembang, bagaimana kami mengumpulkan poin," ujar Runje.
Dia juga mengingatkan bahwa perjalanan kompetisi masih panjang.
Persaingan memperebutkan gelar juara tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan hasil bagus dalam beberapa pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022