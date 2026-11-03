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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 06.47 WIB

Jelang Lawan Arema FC, Madura United Punya Waktu Empat Hari Matangkan Persiapan

Madura United mempersiapkan diri untuk Derby Jawa Timur melawan Arema FC. (Istimewa) - Image

Madura United mempersiapkan diri untuk Derby Jawa Timur melawan Arema FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/27.

Setelah mendapat waktu istirahat selama dua hari, Laskar Sape Kerrab kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (2/11).

Madura United memiliki waktu sekitar empat hari untuk mempersiapkan diri sebelum melakoni pertandingan pekan kesembilan.

Laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Persiapan ini dilakukan setelah Madura United membawa pulang tiga poin dari markas PSM Makassar.

Tim asuhan Jose Gomes berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertanding di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10).

Meski mendapatkan hasil positif dalam pertandingan sebelumnya, Jose Gomes meminta anak asuhnya tidak cepat berpuas diri.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar performa tim terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, perjalanan kompetisi masih cukup panjang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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