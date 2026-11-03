Prediksi Skor Melbourne Victory vs Persib Bandung: Potensi Maung Bandung Menang Tipis

JawaPos.com - Persib Bandung bertamu ke markas Melbourne Victory di pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two).

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion AAMI Park, Victoria, Rabu (4/11) pukul 14.45 WIB.

Prediksi skor Melbourne Victory vs Persib Bandung Pada pertemuan pertama, Persib Bandung sukses mengalahkan Melbourne Victory.

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Mereka berhasil menang dengan skor 2-0 saat bermain di Si Jalak Harupat.

Persib datang ke markas Melbourne Victory dengan hasil pertandingan yang baik di Super League.

Dalam lima laga terakhir, tim asuhan Igor Tolic menang tiga laga, satu laga imbang, dan kalah satu laga.

Di laga tandang ACL Two, Persib belum pernah kalah.

Mereka mampu menang saat laga melawan FC Seoul yang membuktikan bahwa mental pemenang masih terjaga meski bermain di luar kandang.