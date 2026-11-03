Figo Dennis Cetak Gol Indah, Persija Ungguli PSMS Medan di Babak Pertama I.League Cup 2026/2027

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta ungguli PSMS Medan dengan skor 1-0 pada babak pertama pertandingan perdana Grup A League Cup 2026/2027.
Gol keunggulan tersebut dicetak Figo Dennis pada menit ke-41 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11) malam WIB.
Kedua kesebelasan tampil terbuka sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.
PSMS Medan dan Persija kerap melancarkan serangan, namun belum ada peluang emas yang tercipta dalam 10 menit jalannya laga.
Persija kemudian menciptakan peluang emas pada menit ke-13 lewat aksi Victor Dethan.
Namun sayang, tendangan yang dilesakkan Dethan masih mampu ditepis kiper PSMS Medan, M. Natshir, sehingga hanya berujung sepak pojok.
Berselang satu menit, PSMS Medan langsung menciptakan peluang terbaik lewat skema umpan panjang yang langsung mengarah ke Zaki Alim.
Akan tetapi, tendangan Zaki Alim masih sangat lemah sehingga mudah ditangkap kiper Persija, Aqil Savik.
Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang tampil cukup dominan kembali berhasil menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-26 lewat tandukan keras Eksel Runtukahu.
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