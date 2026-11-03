Samuel Otusanya dan Hanif Sjahbandi Bawa Arema FC Gulung RANS 4-0

Arema FC memenangkan pertandingan lawan RANS Nusantara FC dengan skor 4-0. (Ari Bowo Sucipto/Antara)

JawaPos.com - Arema FC menggulung RANS Nusantara FC dengan skor 4-0 melalui hattrick Samuel Otusanya dan satu gol dari Hanif Sjahbandi.

Pertandingan I.League Cup Grup L Zona Timur 2 itu berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (3/11).

Pada babak pertama, RANS Nusantara FC yang dalam laga ini bertindak sebagai tuan rumah menampilkan permainan disiplin.

Tak hanya bermain disiplin, tim yang dilihat oleh Kas Hartadi bermain mengandalkan kolektivitas antar lini.

Strategi tersebut membuat lini pertahanan RANS sulit ditembus Arema FC. Beberapa kali bahkan RANS Nusantara FC sanggup membuat pertahanan Arema FC kerepotan.

Namun, memasuki pertengahan babak pertama Arema FC bisa lepas dari tekanan lawan, lini serang yang dikomandoi oleh penyerang tim itu Samuel Otusanya sanggup menebar ancaman.

Pada menit ke-26 Arema FC mencetak gol melalui Samuel Otusanya setelah memaksimalkan sepak pojok dari Gustavo Franca dan gagal ditangkap dengan sempurna oleh kiper RANS, Ditea Dwi.

Samuel Otusanya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-34 setelah berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang dan penjaga gawang tim lawan di dalam kotak penalti.