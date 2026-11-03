PSMS Medan Vs Persija di League Cup: Shayne Pattynama Cadangan, Eksel Runtukahu Starter

JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai kiprahnya di League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSMS Medan.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menurunkan komposisi pemain terbaiknya, namun nama Shayne Pattynama tidak menjadi andalan.

Persija bertandang ke markas PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11) pukul 19.00 WIB.

Laga ini merupakan laga pertama Grup A sekaligus pembuka gelaran League Cup 2026/2027.

Dalam pertandingan ini, Persija tidak didampingi pelatih Shin Tae-yong karena harus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

Sebagai gantinya, Macan Kemayoran akan dipimpin sementara oleh asisten pelatih Choi In-cheul.

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Bicara komposisi pemain, Persija menurunkan pemain yang memang minim menit bermain di Super League.

Namun, mereka langsung mengerahkan tiga legiun asingnya sejak menit awal yakni Kyohei Yoshino, Kerim Memija, dan Kwon Chang-hoon.