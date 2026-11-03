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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 00.05 WIB

Igor Tolic Sebut Laga Tandang Lawan Melbourne Victory Sangat Menantang

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih kepala Persib Bandung Igor Tolic menyebut laga tandang melawan klub Australia Melbourne Victory dalam lanjutan Grup E Liga Champions Asia Dua (ACL two) 2026/27 sangat menantang.

Laga ini dimainkan di AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11) pukul 14.45 WIB.

Satu pekan sebelumnya, pertemuan pertama kedua tim dimenangkan Persib dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Kami bermain sekitar satu minggu yang lalu. Itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Pertandingan ini akan sangat menantang karena datang ke Australia dan bermain melawan tim yang bagus ini besok," ujar Igor Tolic, dikutip dari laman resmi Persib seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/11).

Menghadapi laga penting itu, Persib dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh.

Igor Tolic mengonfirmasi, timnya kehilangan dua pemain, Luciano Guaycochea dan Gabriel Mutombo.

Sementara itu, kondisi beberapa pemain lain masih harus dipantau hingga sehari sebelum pertandingan.

"Kami kehilangan Luciano (Guaycochea) dan (Gabriel) Mutombo. Serta beberapa pemain lain yang memerlukan waktu 24 jam lagi untuk melihat apakah mereka bisa tampil besok," tambah dia.

Kendati menghadapi sejumlah kendala, Tolic mengaku tetap optimistis terhadap peluang Pangeran Biru.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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