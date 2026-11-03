Igor Tolic Sebut Laga Tandang Persib vs Melbourne Victory Sangat Menantang

JawaPos.com - Pelatih kepala Persib Bandung Igor Tolic menyebut laga tandang timnya melawan klub Australia Melbourne Victory dalam lanjutan Grup E Liga Champions Asia Dua (ACL 2) 2026/27 sangat menantang.

Laga ini dimainkan di AAMI Park, Melbourne, pada besok Rabu (4/11) pukul 14.45 WIB, sekitar satu pekan setelah pertemuan pertama kedua tim yang dimenangkan Persib dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Kami bermain sekitar satu minggu yang lalu. Itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Pertandingan ini akan sangat menantang karena datang ke Australia dan bermain melawan tim yang bagus ini besok," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Selasa.

Menghadapi laga penting itu, Persib dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Tolic mengonfirmasi, timnya kehilangan dua pemain, Luciano Guaycochea dan Gabriel Mutombo.

Sementara itu, kondisi beberapa pemain lainnya masih harus dipantau hingga sehari sebelum pertandingan.

"Kami kehilangan Luciano (Guaycochea) dan (Gabriel) Mutombo. Serta beberapa pemain lain yang memerlukan waktu 24 jam lagi untuk melihat apakah mereka bisa tampil besok," tambah dia.

Kendati menghadapi sejumlah kendala, Tolic mengaku tetap optimistis terhadap peluang Pangeran Biru. Ia menegaskan, timnya harus mampu menjaga fokus dan konsistensi sepanjang pertandingan untuk mengimbangi permainan tuan rumah.