Dari Ruang Redaksi ke Lapangan Hijau, Media Cup 2026 Resmi Dibuka

Turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 resmi dibuka di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, Selasa, (3/11/2026). (PSSI Pers)
JawaPos.com - Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 resmi dibuka di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, Selasa, (3/11/2026). Turnamen mini soccer antarmedia yang memasuki edisi kelima tersebut menjadi kesempatan bagi para jurnalis untuk beralih sejenak dari ruang redaksi ke lapangan hijau.
Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 akan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (3/11/2026) hingga Kamis (5/11/2026). Sebanyak 16 tim yang ambil bagian dalam ajang tersebut adalah SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik.com, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews.id, Garuda TV, dan BTV.
Seremoni pembukaan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 turut dihadiri sejumlah perwakilan pemangku kepentingan dan mitra pendukung. Di antaranya Direktur Komersial I.League Sadikin Aksa serta perwakilan Cendrawasih Karsa Eveline Sanita Injaya.
Dalam sambutannya, Eveline Sanita Injaya yang juga menjabat sebagai manajer Persipura Jayapura menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan turnamen tersebut. Dia berharap Cendrawasih Karsa Media Cup dapat terus menjadi ruang positif untuk mempertemukan insan media dari berbagai latar belakang.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Cendrawasih Karsa Media Cup ini bisa terselenggara. Saya pribadi sangat senang akhirnya bisa berpartisipasi dan menjadi bagian dari Cendrawasih Karsa Media Cup,” ujar Eveline.
“Seperti yang kita tahu, sepak bola sangat luas dan mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya merasa kegiatan seperti ini sangat positif untuk mempererat hubungan dengan rekan-rekan, komunitas, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik ke depannya," lanjutnya.
Sementara itu, Sadikin Aksa mengungkapkan kebanggaannya terhadap penyelenggaraan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026. Menurut dia, insan media memiliki peran penting sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam perkembangan sepak bola Indonesia.
"Teman-teman media dan para sponsor, kami dari I.League cukup bangga dengan adanya turnamen ini. Selama ini, media merupakan bagian dari pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Kami dari I.League memiliki tugas membangun industrinya, sehingga melihat teman-teman berkompetisi juga menjadi kebanggaan bagi kami. Melalui kegiatan ini, teman-teman tidak hanya meliput pertandingan, tetapi juga bisa merasakan bagaimana rasanya berkompetisi," ucap Sadikin.
"Kami dari I.League berpesan agar kompetisi ini berjalan dengan fair play. Seperti yang kita tahu, persaingan dalam kompetisi sepak bola cukup ketat, tetapi ajang ini bukan semata-mata untuk berkompetisi. Tujuannya adalah menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antarmedia. Kami berharap kegiatan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan bagaimana mengembangkan sepak bola Indonesia ke depannya, karena tanpa media pun kami tidak bisa membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih besar," lanjutnya.
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Jawa Pos
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