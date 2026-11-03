Alasan Shin Tae-yong Pilih 3 Pemain Asing Ini Ikuti I.League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memiliki pertimbangan khusus dalam memilih tiga pemain asing untuk mengarungi League Cup 2026/2027. Faktor kebugaran dan kebutuhan tim menjadi alasan utama pelatih asal Korea Selatan tersebut memasukkan Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon ke dalam skuad Macan Kemayoran - julukan Persija.

Persija akan mengawali kiprahnya di League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utama, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran membawa 19 pemain dalam lawatannya ke markas Ayam Kinantan - julukan PSMS Medan.

Sementara, Persija mendaftarkan 25 pemain untuk berlaga di League Cup 2026/2027. Dari daftar pemain tersebut, tiga di antaranya legiun asing, yakni Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon. Ketiganya dipilih untuk memperkuat Persija pada putaran pertama kompetisi tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Asisten Shin Tae-yong, Choi In-cheul, menjelaskan bahwa pemilihan ketiga pemain itu tidak dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, kondisi kebugaran yang terjaga membuat mereka dinilai mampu membantu Persija menjaga keseimbangan permainan.

“Terkait tiga pemain asing yang kami bawa memiliki kondisi yang cukup bagus dalam beberapa waktu terakhir. Kami menilai ketiganya bisa menjadi sosok penting untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan tim di League Cup ini," kata Choi dalam sesi jumpa pers menjelang laga kontra PSMS Medan, dikutip Selasa (3/11/2026).

Choi juga mengungkapkan bahwa keputusan membawa Memija, Yoshino, dan Kwon merupakan hasil pembahasan bersama staf pelatih. Kesiapan fisik menjadi salah satu aspek utama yang dipertimbangkan sebelum menentukan komposisi skuad untuk menghadapi PSMS Medan.

"Keputusan tersebut diambil melalui diskusi bersama staf pelatih sebelum kami berangkat ke sini. Dari sisi kebugaran, ketiga pemain tersebut memang berada dalam kondisi paling siap saat ini. Karena itu, kami memutuskan untuk membawa mereka," tuturnya.

Di sisi lain, Persija sendiri tidak akan didampingi Shin Tae-yong secara langsung dari pinggir lapangan dalam pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu tengah menjalani rawat inap karena sakit sehingga tugas memimpin tim untuk sementara dipercayakan kepada Choi In-cheul.