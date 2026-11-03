Prediksi Skor Melbourne Victory Vs Persib di ACL Two: Maung Buka Kans Kunci Tiket 16 Besar 

JawaPos.com - Persib Bandung menjalani laga krusial menghadapi Melbourne Victory.

Laga itu adalah lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- berpeluang mengamankan tiket babak 16 besar.

Persib dijadwalkan bertandang ke markas Melbourne Victory di AAMI Park, Melbourne, Australia, Rabu (14/11/2026). Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 14.45 WIB.

Persib datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Salah satu hasil positif tersebut diraih ketika mereka menaklukkan Melbourne Victory dengan skor 2-0.

Pada pertandingan terakhir, Persib menang telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di pekan kedelapan Super League 2026/2027. Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Igor Tolic sebelum melakoni lawatan ke Australia.

Hasil positif atas Melbourne Victory pada pertemuan pertama juga membuat posisi Persib semakin menguntungkan. Selain belum terkalahkan di ACL Two musim ini, kemenangan tersebut membuka peluang besar bagi Pangeran Biru untuk melangkah ke fase gugur.

Persib saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Thom Haye dan kawan-kawan unggul lima poin atas Melbourne Victory yang menempati posisi kedua dengan empat poin, sementara FC Seoul berada di urutan ketiga dengan tiga poin dan The Cong-Viettel di posisi terakhir dengan satu poin.

Persib hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke babak 16 besar ACL Two 2026/2027. Bahkan, hasil imbang melawan Melbourne Victory sudah cukup untuk membawa mereka mengoleksi 10 poin dan mengamankan posisi di fase berikutnya.