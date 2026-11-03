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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 3 November 2026 | 17.17 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persija vs PSMS: Eksel Runtukahu Starter, Shayne Pattynama Cadangan

Shayne Pattynama bisa debut bareng Persija Jakarta dalam duel kontra Persita Tangerang. (Dok: Persija) - Image

Shayne Pattynama bisa debut bareng Persija Jakarta dalam duel kontra Persita Tangerang. (Dok: Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai perjuangannya di League Cup 2026/2027 dengan menghadapi PSMS Medan. 

Persija bertandang ke markas PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan laga perdana Grup A sekaligus pembuka ajang League Cup 2026/2027. 

Persija membawa 19 pemain dalam lawatan ke markas PSMS Medan. Hanya saja, pelatih Shin Tae-yong tidak ikut bersama rombongan ke Medan karena alasan menjaga kondisi fisik, mengingat timnya mengarungi jadwal padat pada November 2026. 

Karena padatnya jadwal, Persija kemungkinan besar akan menurunkan mayoritas pemain pelapis saat menghadapi PSMS Medan. Langkah tersebut dilakukan guna memberikan jam terbang kepada pemain yang minim menit bermain di Super League musim ini. 

Nama Shayne Pattynama sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa Persija untuk menghadapi PSMS Medan. Ini menjadi kali pertama nama pemain berlabel Timnas Indonesia itu akan masuk dalam daftar susunan pemain Macan Kemayoran setelah selalu dipinggirkan dalam delapan laga Super League. 

Hanya saja, asisten pelatih Persija, Choi In-cheul, tidak menggaransi Shayne Pattynama akan bermain dalam pertandingan tersebut. Ia mengatakan mengungkapkan bahwa sang pemain masih dalam proses meningkatkan kondisi fisik. 

“Shayne memang kami bawa untuk mengikuti kompetisi piala ini. Namun, saat ini dia masih dalam proses meningkatkan kondisi fisiknya, sehingga keputusan untuk memainkannya akan ditentukan besok (hari ini) dengan melihat situasi pertandingan,” terang Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang laga. 

Dengan pernyataan tersebut, kemungkinan besar Shayne Pattynama akan duduk di bangku cadangan. Eks pemain Viking FK itu berpeluang tampil sebagai pemain pengganti, tergantung situasi pertandingan. 

Meski tidak menurunkan pemain andalannya, Persija dipastikan tetap turun dengan komposisi pemain terbaik. Aqil Savik akan dipercaya mengawal gawang Macan Kemayoran dalam laga tersebut. 

Editor: Banu Adikara
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