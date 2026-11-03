Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija di League Cup: Macan Kemayoran Curi Poin Penuh

JawaPos.com - Duel seru bakal tersaji pada laga pembuka League Cup 2026/2027. PSMS Medan akan menantang Persija Jakarta pada laga pertama Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

PSMS Medan datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Championship 2026/2027 dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

PSMS Medan juga memiliki rekor kandang yang apik. Armada Eko Purdjianto itu selalu menang dalam tiga laga kandang yang telah dimainkan di Championship 2026/2027. Catatan tersebut menjadi modal berharga Ayam Kinantan jelang menghadapi Persija.

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Skuad Ayam Kinantan tentu ingin menunjukkan kualitasnya meski lawan yang dihadapi adalah sang pemuncak klasemen sementara Super League musim ini. PSMS Medan juga merupakan salah satu kontestan Championship tersubur karena sudah mencetak 19 gol dari delapan laga yang dijalani.

Di sisi lain, Persija datang ke markas PSMS Medan dengan modal yang kurang ideal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United pada laga terakhirnya.

Kekalahan tersebut menjadi pil pahit bagi Persija karena membuat posisi mereka terancam di papan klasemen sementara Super League. Macan Kemayoran hanya berjarak satu angka saja atas Dewa United yang berada di posisi kedua.

Selain itu, Persija tidak didampingi oleh pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi PSMS Medan di laga perdana Grup A League Cup 2026/2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ikut bersama 19 pemain Macan Kemayoran ke Deli Serdang.

Absennya Shin Tae-yong Tak Ganggu Persiapan Persija