Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 3 November 2026 | 15.11 WIB

Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija di League Cup: Macan Kemayoran Curi Poin Penuh

PSMS Medan bawa modal positif, hadapi PSPS Pekanbaru di pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

PSMS Medan bawa modal positif, hadapi PSPS Pekanbaru di pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Duel seru bakal tersaji pada laga pembuka League Cup 2026/2027. PSMS Medan akan menantang Persija Jakarta pada laga pertama Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. 

PSMS Medan datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Championship 2026/2027 dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang. 

PSMS Medan juga memiliki rekor kandang yang apik. Armada Eko Purdjianto itu selalu menang dalam tiga laga kandang yang telah dimainkan di Championship 2026/2027. Catatan tersebut menjadi modal berharga Ayam Kinantan jelang menghadapi Persija. 

Skuad Ayam Kinantan tentu ingin menunjukkan kualitasnya meski lawan yang dihadapi adalah sang pemuncak klasemen sementara Super League musim ini. PSMS Medan juga merupakan salah satu kontestan Championship tersubur karena sudah mencetak 19 gol dari delapan laga yang dijalani.

Di sisi lain, Persija datang ke markas PSMS Medan dengan modal yang kurang ideal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United pada laga terakhirnya. 

Kekalahan tersebut menjadi pil pahit bagi Persija karena membuat posisi mereka terancam di papan klasemen sementara Super League. Macan Kemayoran hanya berjarak satu angka saja atas Dewa United yang berada di posisi kedua. 

Selain itu, Persija tidak didampingi oleh pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi PSMS Medan di laga perdana Grup A League Cup 2026/2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ikut bersama 19 pemain Macan Kemayoran ke Deli Serdang. 

Absennya Shin Tae-yong Tak Ganggu Persiapan Persija

Untuk sementara, Persija akan dipimpin oleh asisten pelatih Choi In-cheul. Meski tanpa kehadiran sosok Shin Tae-yong, ia memastikan persiapan Macan Kemayoran berjalan dengan baik jelang menghadapi PSMS Medan. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kata Asisten STY Soal Peluang Shayne Pattynama Main saat Persija Hadapi PSMS Medan - Image
Sepak Bola Indonesia

Kata Asisten STY Soal Peluang Shayne Pattynama Main saat Persija Hadapi PSMS Medan

Selasa, 3 November 2026 | 14.08 WIB

Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija Jakarta: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija Jakarta: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Selasa, 3 November 2026 | 05.37 WIB

Shin Tae-yong Absen Dampingi Persija Lawan PSMS, Choi In-cheul Ambil Alih - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Absen Dampingi Persija Lawan PSMS, Choi In-cheul Ambil Alih

Selasa, 3 November 2026 | 04.53 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore