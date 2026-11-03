Persebaya Waspadai Ledakan Kendal Tornado FC yang Tak Terkalahkan dalam  8 Laga

Bernardo Tavares mengingatkan para pemain Persebaya pada Kekuatan Kendal Tornado (ANTARA/Rizal Hanafi)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mewaspadai kekuatan Kendal Tornado FC yang belum terkalahkan dalam 8 pertandingan Championship.
Persebaya dan Kendal Tornado FC akan bersua pada laga pembuka Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11) malam WIB.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Kendal Tornado FC memiliki produktivitas gol dan konsistensi yang patut diwaspadai.
”Pertandingan besok akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Kendal Tornado merupakan tim kuat yang belum pernah menelan kekalahan dan sudah mencetak 16 gol,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Senin (2/11).
Kendal Tornado FC mencatatkan 4 kemenangan dan 4 hasil imbang di Divisi Championship. Dengan koleksi 16 gol dari delapan pertandingan, mereka memiliki rata-rata 2 gol per laga.
Catatan tersebut membuat Tavares tidak ingin para pemain Persebaya meremehkan lawan meski berasal dari kompetisi berbeda. ”Mereka memiliki kualitas untuk menyulitkan Persebaya,” katanya.
Persebaya juga menghadapi tantangan dari jadwal pertandingan yang berdekatan. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara pada Jumat (30/10), Green Force hanya memiliki waktu beberapa hari untuk mempersiapkan diri.
Tavares menyebut timnya memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit dibandingkan Kendal Tornado FC. Selain itu, Persebaya harus bermain di luar kandang.
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