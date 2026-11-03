Prediksi Persela vs Persijap di I League Cup: Juan Cortes Siapkan Strategi Khusus di Surajaya

Pesepak bola Persela Lamongan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang De Red FC pada kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya Lamongan, Minggu (25/10). (Tim Persela/Antara)
JawaPos.com - Persijap Jepara akan memulai perjuangannya di turnamen I League Cup 2026/2027 dengan menghadapi Persela Lamongan.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Laskar Kalinyamat datang dengan bekal positif setelah menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada pekan kedelapan BRI Super League, Jumat (30/10/2026). Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persijap untuk menghadapi tantangan berikutnya, meski mereka harus bermain di kandang lawan.
Persijap tentu ingin melanjutkan tren positif tersebut. Namun, pertandingan melawan Persela diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Tuan rumah memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri dan sedang memimpin klasemen Grup B wilayah Timur fase Championship.
Pelatih Persijap, Juan Cortes, telah menyiapkan timnya untuk menghadapi pertandingan ini. Meski waktu persiapan relatif singkat, pelatih asal Spanyol tersebut ingin para pemain segera beradaptasi dengan strategi yang telah disusun.
Salah satu perhatian utama Persijap adalah memperkuat organisasi pertahanan. Setelah menghadapi Persebaya dalam pertandingan yang menguras tenaga, Laskar Kalinyamat perlu menjaga keseimbangan permainan agar tidak mudah memberikan ruang kepada lawan.
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I League Cup juga menjadi kesempatan bagi Persijap untuk menguji kedalaman skuad. Dengan jadwal pertandingan yang padat, rotasi pemain berpotensi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kondisi tim sepanjang turnamen.
Persijap tidak terlalu mempermasalahkan aturan yang membatasi jumlah pemain asing maksimal tiga orang dalam kompetisi ini. Juan Cortes masih memiliki sejumlah pemain lokal yang bisa diandalkan untuk mengisi posisi berbeda sesuai kebutuhan tim.
Kondisi tersebut memberikan ruang bagi tim pelatih untuk mengatur komposisi pemain tanpa harus bergantung pada seluruh pemain asing. Selain taktik, pemulihan fisik juga menjadi perhatian agar para pemain tetap bugar dan terhindar dari risiko cedera.
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Jawa Pos
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