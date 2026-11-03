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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 13.49 WIB

Arema FC Tertekan di Kanjuruhan Jelang Lawan RANS FC, Andre Caldas: Kehormatan bagi Tim Besar!

Pelatih Arema FC Andre Caldas meminta pemain menyikapi tekanan secara positif saat menghadapi RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Andre Caldas meminta pemain menyikapi tekanan secara positif saat menghadapi RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan. (Arema)

JawaPos.com — Arema FC membidik respons positif saat menjamu RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (3/11/2026), pada laga perdana I.League Cup 2026/2027 setelah kalah dari Bali United FC.

Pelatih Andre Caldas meminta pemain menjadikan tekanan di hadapan Aremania sebagai kehormatan sekaligus dorongan untuk menjawab harapan pendukung melalui penampilan serius.

Pertandingan tersebut menghadirkan tantangan bagi Arema FC yang baru saja menelan kekalahan di tempat sama dalam kompetisi Super League 2026/2027.

Kembali bermain di Kanjuruhan membuat para pemain langsung berhadapan dengan tuntutan untuk menunjukkan perbaikan.

Namun, Caldas tidak ingin ekspektasi itu menghambat langkah timnya menghadapi pertandingan berikutnya.

Pelatih asal Brasil tersebut justru mengajak seluruh pemain menerima tuntutan sebagai bagian dari tanggung jawab membela klub besar.

Mengapa Tekanan di Kanjuruhan Disebut Kehormatan?

Andre Caldas menilai tekanan yang dirasakan Arema FC berkaitan dengan nama besar klub dan tingginya harapan para pendukung.

Karena itu, dia meminta pemain memandang situasi tersebut secara positif ketika menghadapi RANS Nusantara FC.

"Jika kita merasakan tekanan, itu karena kita menghadapi tim besar dan memang kita adalah tim besar," kata pelatih asal Brasil itu.

Editor: Banu Adikara
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