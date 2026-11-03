Prediksi Kendal Tornado FC vs Persebaya di ILeague Cup: Mampukah Tuan Rumah Bikin Kejutan

JawaPos.com – Kendal Tornado FC akan menghadapi ujian berat saat menjamu Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup G ILeague Cup 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026) kick off pukul 19.00 WIB.

Meski menghadapi lawan yang memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi kasta tertinggi, Laskar Badai Pantura punya modal untuk memberikan perlawanan.

Persebaya memang lebih diunggulkan jika melihat pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki. Namun, Kendal Tornado FC tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim besutan Stefan Keeltjes itu sedang menikmati tren positif setelah melewati delapan pertandingan Championship musim ini tanpa kekalahan.

Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi Kendal Tornado FC untuk menghadapi Green Force. Dari delapan pertandingan, mereka mencatatkan empat kemenangan dan empat hasil imbang. Laskar Badai Pantura juga menunjukkan keseimbangan permainan dengan mengoleksi 16 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Performa tersebut menempatkan Kendal Tornado FC di posisi keempat klasemen sementara Grup B Championship 2026/2027 dengan koleksi 15 poin. Catatan ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki pertahanan yang cukup solid sekaligus kemampuan untuk menciptakan peluang di lini depan.

Meski demikian, menghadapi Persebaya tentu menghadirkan tantangan berbeda. Tim asal Surabaya itu memiliki pemain berpengalaman yang terbiasa menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Kendal Tornado FC harus mampu menjaga konsentrasi sejak menit awal agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

Stefan Keeltjes juga memiliki keuntungan tersendiri menjelang pertandingan ini. Sejumlah pemain Kendal Tornado FC pernah memperkuat Persebaya, termasuk striker Rizky Dwi Pangestu. Pengalaman mereka bersama Green Force bisa menjadi tambahan motivasi sekaligus modal untuk memahami karakter permainan lawan.