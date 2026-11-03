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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 13.34 WIB

Prediksi PSMS vs Persija di I.League Cup: Tanpa Jeremejeff, Eksel Runtukahu Jadi Andalan

Striker Persija Jakarta, Eksel Runtukahu. (Eksel Runtukahu) - Image

Striker Persija Jakarta, Eksel Runtukahu. (Eksel Runtukahu)

JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang melakukan rotasi pemain saat menghadapi PSMS Medan pada laga pembuka I.League Cup 2026/2027. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran diperkirakan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain di BRI Super League 2026/2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pelatih Shin Tae-yong untuk menjaga kebugaran skuad di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Persija datang ke laga ini dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 1-2 dari Dewa United dalam pertandingan terakhir di kompetisi liga. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim ibu kota sebelum memulai perjalanan di turnamen baru.

Di sisi lain, PSMS Medan memiliki bekal positif setelah mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-1 di Pegadaian Championship. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi Ayam Kinantan untuk memberikan perlawanan kepada Persija.

I.League Cup menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk melihat kemampuan pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak kesempatan tampil. Beberapa nama yang berpeluang masuk susunan pemain utama di antaranya Shayne Pattynama, Fajar Fathur Rahman, Aqil Savik, dan Eksel Runtukahu.

Persija telah mendaftarkan 25 pemain untuk mengikuti kompetisi tersebut. Nama Marselino Ferdinan dan Shayne Pattynama turut masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Macan Kemayoran.

Namun, Marselino diperkirakan belum bisa tampil karena masih menjalani pemulihan cedera. Sementara itu, Shayne berpeluang mendapatkan kesempatan bermain untuk mengisi posisi bek kiri.

Di bawah mistar gawang, Aqil Savik juga berpeluang tampil sejak menit pertama. Jika Shin memilih melakukan rotasi, penjaga gawang tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di tengah persaingan dengan Nadeo Argawinata dan Andritany Ardhiyasa.

Persija juga hanya mendaftarkan tiga pemain asing untuk I.League Cup 2026/2027, yakni Kwon Chang-hoon, Kerim Memija, dan Kyohei Yoshino. Nama Alexander Jeremejeff dan Ivan Mamut tidak masuk dalam daftar pemain asing yang disiapkan untuk turnamen ini.

Editor: Banu Adikara
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