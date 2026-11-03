Prediksi Arema FC vs RANS Nusantara di I.League Cup, Mampukah Singo Edan Meraih Kemenangan

Pemain Dewa United Ivar Jenner (kiri) saat lawan Arema FC (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC akan mengawali perjuangannya di I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi RANS Nusantara FC.
Pertandingan perdana Grup I ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Selasa (3/11/2026) sore. Singo Edan berpeluang meraih hasil positif, tetapi tetap harus mewaspadai permainan lawan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Arema FC. Dukungan suporter di Kanjuruhan diharapkan mampu menambah semangat pemain untuk tampil maksimal sejak menit awal. Kemenangan pada laga pembuka juga akan menjadi awal yang baik bagi perjalanan mereka di turnamen tersebut.
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Meski demikian, Arema tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. RANS Nusantara FC berpotensi memberikan perlawanan, terutama melalui kecepatan pemain ketika melakukan serangan balik. Jika kehilangan bola saat terlalu banyak pemain berada di area depan, Arema bisa menghadapi masalah di lini pertahanan.
Pelatih Arema FC, Andre Caldas, telah memberikan perhatian terhadap aspek tersebut dalam persiapan tim. Evaluasi dilakukan setelah pertandingan melawan Bali United pada akhir pekan lalu. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki organisasi pertahanan agar tim tidak mudah ditembus ketika lawan melakukan transisi menyerang.
Pembenahan ini menjadi penting karena Arema perlu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Keinginan mencetak gol lebih awal tidak boleh membuat lini belakang kehilangan konsentrasi. Kerja sama antarlini akan sangat dibutuhkan untuk membatasi ruang gerak pemain RANS Nusantara.
Di sisi lain, Arema memiliki peluang untuk mengambil inisiatif permainan. Dengan keuntungan bermain di kandang, Singo Edan bisa mencoba menekan sejak awal sekaligus mencari celah di pertahanan lawan. Namun, efektivitas penyelesaian akhir tetap menjadi faktor penting jika mereka ingin mengubah peluang menjadi gol.
Arema juga perlu menjaga tempo permainan agar tidak terburu-buru ketika menghadapi pertahanan RANS yang rapat. Kesabaran dalam membangun serangan bisa membantu tuan rumah menciptakan peluang yang lebih terukur. Selain itu, pemain tengah harus mampu mengatur aliran bola sekaligus mengantisipasi serangan balik lawan.
Pertandingan ini juga menjadi momen tersendiri bagi Salim Tuharea. Pemain Arema tersebut berpeluang bertemu kembali dengan sejumlah mantan rekan setimnya yang kini memperkuat RANS Nusantara FC. Meski memiliki cerita tersendiri, fokus utama Salim dan rekan-rekannya tentu membantu Arema mengamankan hasil terbaik.
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