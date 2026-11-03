Aryn Williams Pulang ke Surabaya, Kini Bela Western Australia Football Team Lawan Persebaya!

Aryn Williams dijadwalkan kembali ke Surabaya bersama Western Australia Football Team untuk menghadapi Persebaya Surabaya di GBT, Minggu (15/11/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Aryn Williams dijadwalkan kembali ke Surabaya untuk memperkuat Western Australia Football Team menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026), dalam International Friendly Game.
Pertandingan saat jeda kompetisi karena FIFA Matchday ini membuka kesempatan reuni bagi mantan pemain Green Force sekaligus menambah ruang bermain untuk sejumlah pemain tuan rumah.
Kepulangan Aryn membawa cerita tersendiri bagi Bonek dan Bonita yang pernah menyaksikan penampilannya bersama Green Force.
Pemain yang membela Persebaya Surabaya pada 2019 dan 2020 tersebut kini akan hadir dengan seragam tim tamu.
Namun, pertandingan internasional ini memiliki kepentingan lebih luas daripada sekadar mempertemukan kembali pemain lama dengan pendukungnya.
Ada kelanjutan kemitraan sepak bola serta kesempatan bagi Bernardo Tavares untuk memberi panggung kepada pemain yang membutuhkan menit bermain.
Aryn Williams menjadi salah satu nama yang memberi kedekatan emosional dalam pertemuan Persebaya Surabaya dengan Western Australia Football Team.
Riwayatnya bersama Green Force pada 2019 dan 2020 membuat kunjungan ini memiliki nuansa berbeda bagi pendukung tuan rumah.
Semasa berseragam Persebaya Surabaya, Aryn dikenal melalui permainan bagus yang membuatnya memiliki tempat tersendiri di hati Bonek.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022