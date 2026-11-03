Aryn Williams Pulang ke Surabaya, Kini Bela Western Australia Football Team Lawan Persebaya!

JawaPos.com — Aryn Williams dijadwalkan kembali ke Surabaya untuk memperkuat Western Australia Football Team menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026), dalam International Friendly Game.

Pertandingan saat jeda kompetisi karena FIFA Matchday ini membuka kesempatan reuni bagi mantan pemain Green Force sekaligus menambah ruang bermain untuk sejumlah pemain tuan rumah.

Kepulangan Aryn membawa cerita tersendiri bagi Bonek dan Bonita yang pernah menyaksikan penampilannya bersama Green Force.

Pemain yang membela Persebaya Surabaya pada 2019 dan 2020 tersebut kini akan hadir dengan seragam tim tamu.

Namun, pertandingan internasional ini memiliki kepentingan lebih luas daripada sekadar mempertemukan kembali pemain lama dengan pendukungnya.

Ada kelanjutan kemitraan sepak bola serta kesempatan bagi Bernardo Tavares untuk memberi panggung kepada pemain yang membutuhkan menit bermain.

Mengapa Kepulangan Aryn Williams Menarik Perhatian? Aryn Williams menjadi salah satu nama yang memberi kedekatan emosional dalam pertemuan Persebaya Surabaya dengan Western Australia Football Team.

Riwayatnya bersama Green Force pada 2019 dan 2020 membuat kunjungan ini memiliki nuansa berbeda bagi pendukung tuan rumah.