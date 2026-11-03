Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 13.21 WIB

Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leões Kalahkan Tuan Rumah

Sporting Lisbon mengandalkan ketajaman Luis Suarez untuk menghadapi Shakhtar Donetsk pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge. (Sporting) - Image

Sporting Lisbon mengandalkan ketajaman Luis Suarez untuk menghadapi Shakhtar Donetsk pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge. (Sporting)

JawaPos.com — Sporting Lisbon diprediksi mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1 pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, Rabu (4/11/2026) 00.45 WIB, berkat ketajaman Luis Suarez dan keunggulan rekor pertemuan.

Duel di kandang sementara klub Ukraina tersebut menjadi kesempatan kedua tim memperbaiki posisi setelah sama-sama menelan kekalahan pertama pada pertandingan ketiga fase liga.

Sporting Lisbon datang dengan koleksi enam poin dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara.

Shakhtar Donetsk berada lima tingkat di bawahnya dengan empat poin, sehingga kemenangan berpotensi mengubah posisi kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur.

Pertemuan ini juga membawa tekanan tersendiri bagi pelatih Sporting Lisbon, Rui Borges, yang sempat menghadapi protes pendukung.

Di kubu tuan rumah, Arda Turan membutuhkan respons lebih meyakinkan setelah timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi Inter Milan.

Mengapa Sporting Lisbon Lebih Diunggulkan?

Sporting Lisbon memiliki modal berupa dua kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk.

Kedua pertandingan pada fase grup Liga Champions 2008/2009 tersebut berakhir dengan skor identik 1-0 untuk kemenangan wakil Portugal.

Rekor menghadapi klub Ukraina juga memperkuat peluang Leões membawa pulang tiga poin.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Énosis Berburu Kemenangan Kedua di Stamford Bridge! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Énosis Berburu Kemenangan Kedua di Stamford Bridge!

Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.13 WIB

Shakhtar Donetsk Bidik Stamford Bridge sebagai Markas di Liga Champions, Ini Alasannya - Image
Sepak Bola Dunia

Shakhtar Donetsk Bidik Stamford Bridge sebagai Markas di Liga Champions, Ini Alasannya

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Crystal Palace vs Shaktar Donetsk: Arda Turan Ingin Lengkapi Sukses Klub Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Crystal Palace vs Shaktar Donetsk: Arda Turan Ingin Lengkapi Sukses Klub Premier League

Kamis, 7 Mei 2026 | 17.36 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore