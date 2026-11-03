Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leões Kalahkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Sporting Lisbon diprediksi mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1 pada laga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, Rabu (4/11/2026) 00.45 WIB, berkat ketajaman Luis Suarez dan keunggulan rekor pertemuan.

Duel di kandang sementara klub Ukraina tersebut menjadi kesempatan kedua tim memperbaiki posisi setelah sama-sama menelan kekalahan pertama pada pertandingan ketiga fase liga.

Sporting Lisbon datang dengan koleksi enam poin dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara.

Shakhtar Donetsk berada lima tingkat di bawahnya dengan empat poin, sehingga kemenangan berpotensi mengubah posisi kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur.

Pertemuan ini juga membawa tekanan tersendiri bagi pelatih Sporting Lisbon, Rui Borges, yang sempat menghadapi protes pendukung.

Di kubu tuan rumah, Arda Turan membutuhkan respons lebih meyakinkan setelah timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi Inter Milan.

Mengapa Sporting Lisbon Lebih Diunggulkan? Sporting Lisbon memiliki modal berupa dua kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk.

Kedua pertandingan pada fase grup Liga Champions 2008/2009 tersebut berakhir dengan skor identik 1-0 untuk kemenangan wakil Portugal.