Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persijap Jepara: Rekor Kandang Surajaya Jadi Modal

JawaPos.com - Persela Lamongan berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Persijap Jepara dalam laga perdana Grup I I.League Cup di Stadion Surajaya, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laskar Joko Tingkir lebih diunggulkan karena memiliki catatan kandang yang cukup impresif. Dari lima pertandingan di Stadion Surajaya musim ini, Persela mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Performa Persela di Championship juga terbilang positif. Dari delapan pertandingan yang telah dimainkan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan.

Sebaliknya, Persijap Jepara masih kesulitan mendapatkan hasil positif di Super League. Dalam delapan pertandingan, Persijap menelan enam kekalahan dan hanya mampu meraih dua hasil imbang.

Bima Sakti Pastikan Persela Siap Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menegaskan timnya telah melakukan persiapan untuk menghadapi Persijap Jepara. Setelah meraih kemenangan atas Persipura, para pemain menjalani pemulihan kondisi sebelum pertandingan.

"Alhamdulillah, kami sudah siap. Kami mempersiapkan tim ini setelah pertandingan Liga 2 kemarin dari hari Sabtu. Hari ini kami melakukan recovery juga untuk persiapan pertandingan besok,” kata Bima Sakti yang dikutip dari laman I.League, Senin (2/11/2026).

Meski demikian, jadwal pertandingan yang berdekatan dengan kompetisi Championship menjadi tantangan tersendiri bagi Persela.

Pelatih berusia 50 tahun itu mengakui waktu persiapan yang terbatas menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih. Namun, Persela tetap memiliki target tersendiri di I.League Cup musim ini.

"Pertandingan ini memang mepet dengan jadwal kompetisi Championship, tetapi ini menjadi tantangan buat kami tim pelatih. Kami punya target sendiri di I.League Cup ini dan tidak asal ikut," pungkas Bima Sakti.