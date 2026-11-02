Prediksi Skor Arema FC vs RANS Nusantara: Rotasi Pemain Jadi Tantangan Singo Edan

JawaPos.com - Arema FC berpeluang meraih kemenangan saat menjamu RANS Nusantara FC dalam lanjutan I.League Cup Grup L Zona Timur 2 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (3/11).

Singo Edan lebih diunggulkan karena memiliki materi pemain berpengalaman dan kualitas permainan yang dinilai berada di atas RANS Nusantara FC.

Namun, Arema FC tetap perlu mewaspadai lawannya. RANS datang dengan kepercayaan diri setelah pelatih Kas Hartadi menegaskan telah mempersiapkan mentalitas para pemain untuk menghadapi tim tuan rumah.

Di sisi lain, Arema juga memiliki pekerjaan rumah setelah menelan kekalahan 1-3 dari Bali United dalam pertandingan Super League pada 31 Oktober 2026.

Pelatih sementara Arema FC Andre Caldas mengakui timnya melakukan sejumlah kesalahan dalam bertahan. Evaluasi pun telah dilakukan agar kelemahan tersebut tidak kembali terulang.

"Kami memang melakukan kesalahan dalam bertahan pada pertandingan terakhir dan terkait itu telah mengevaluasinya," kata Andre saat konferensi pers di Kota Malang, Senin, dikutip Antara.

Arema FC Benahi Pertahanan, RANS Siapkan Perlawanan Andre menekankan bahwa memperbaiki pertahanan bukan hanya tugas pemain belakang. Para gelandang dan penyerang juga harus ikut membantu ketika lawan membangun serangan.

Menurutnya, kemampuan tim menghentikan serangan lawan akan meningkatkan peluang Arema FC untuk memenangkan pertandingan.

Meski demikian, Arema kemungkinan tidak tampil dengan komposisi pemain yang sepenuhnya sama seperti ketika menghadapi Bali United. Andre memastikan rotasi akan dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain.