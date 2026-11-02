Persib Ajak Bobotoh Bantu Korban Kebakaran Hutan, Donasi Mulai Rp10 Ribu

JawaPos.com - Persib Bandung mengajak Bobotoh menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Ajakan tersebut diwujudkan melalui campaign kemanusiaan bertajuk Lekas Pulih Indonesia yang resmi diluncurkan pada Senin (2/11/2026).

Melalui program ini, Persib membuka kesempatan bagi Bobotoh untuk ikut berdonasi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Donasi yang terkumpul nantinya disalurkan melalui mitra sosial klub, Dompet Dhuafa.

Karhutla masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Sejumlah daerah yang menghadapi risiko maupun dampak kebakaran antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kabut asap yang muncul juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Kondisi tersebut membuat kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam memenuhi kebutuhan kesehatan sehari-hari.

Persib Gandeng Dompet Dhuafa Salurkan Donasi Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama, mengatakan program Lekas Pulih Indonesia menjadi salah satu cara mengajak Bobotoh menyalurkan kepedulian kepada sesama.

Menurut Adhi, semangat kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar Persib bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan positif, termasuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

"Hari ini, PERSIB mengajak seluruh Bobotoh untuk bersama-sama mengambil bagian dalam gerakan kepedulian bagi saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kami percaya bahwa kepedulian tidak mengenal batas wilayah. Ketika ada saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan, sudah sepatutnya kita saling menguatkan," ujar Adhi.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan Bobotoh tidak hanya berarti bagi tim ketika bertanding di lapangan. Semangat solidaritas tersebut diharapkan bisa hadir dalam kehidupan sosial melalui aksi nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan.