Shin Tae-yong Absen Dampingi Persija Lawan PSMS, Choi In-cheul Ambil Alih

JawaPos.com - Persija Jakarta dipastikan tidak didampingi pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup A I.League Cup 2026/2027. Untuk sementara, asisten pelatih Choi In-cheul akan mengambil alih tugas mendampingi Macan Kemayoran dalam pertandingan tersebut.

Absennya Shin Tae-yong mulai terindikasi saat konferensi pers menjelang pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak hadir dan posisinya digantikan Choi In-cheul yang memberikan keterangan kepada awak media.

Choi kemudian mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong memang tidak ikut bersama rombongan Persija ke Medan. Dia menjelaskan, pelatih berusia 57 tahun tersebut harus absen karena ingin menjaga kondisi kesehatan.

“Untuk masalah tidak kedatangan Coach Shin karena ada masalah kesehatan, jadi beliau tidak datang ke Medan,” kata Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang pertandingan, Senin (2/11/2026).

Meski kehilangan sosok pelatih kepala di pinggir lapangan, Choi memastikan kondisi Persija tetap kondusif. Dia menyebut komunikasi dengan Shin Tae-yong terus berjalan sehingga persiapan dan penerapan strategi untuk menghadapi PSMS tidak terganggu.

“Tetapi kami tidak ada masalah, karena taktik semuanya dari Coach Shin dan kami juga komunikasi terus dengan beliau. Jadi untuk pertandingan besok tidak ada masalah,” terang dia.

Persija Bawa 19 Pemain ke Medan PSMS Medan menjadi rintangan pertama Persija di ajang I.League Cup 2026/2027. Sesuai jadwal, laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persija membawa 19 pemain untuk menjalani pertandingan perdana tersebut. Sejumlah pemain yang selama ini minim menit bermain di Super League 2026/2027 berpeluang mendapat kesempatan tampil, seperti Aqil Savik, Eksel Runtukahu, Fajar Fathurrahman, dan Shayne Pattynama.

Aqil Savik bahkan sudah dipastikan bakal mengawal mistar Persija saat menghadapi PSMS. Kiper berusia 27 tahun itu mengaku antusias menjalani debut resminya bersama Macan Kemayoran.