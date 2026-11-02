PSMS Medan Cuma Terpaut Dua Poin dari PSPS, Taufik Hidayat Bidik Promosi

JawaPos.com - PSMS Medan mulai menunjukkan perkembangan positif dalam persaingan Pegadaian Championship 2026/2027. Penyerang lokal Taufik Hidayat pun optimistis tim berjuluk Ayam Kinantan itu memiliki peluang promosi ke Super League musim depan.

Optimisme tersebut muncul setelah PSMS meraih kemenangan 2-1 atas PSGC Ciamis pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (31/10/2026), itu menjadi tambahan tiga poin penting bagi tim asal Sumatera Utara tersebut.

Menurut Taufik, kemenangan di kandang lawan memiliki arti besar bagi perjalanan PSMS musim ini. Tambahan poin tersebut membuat mereka semakin dekat dengan PSPS Pekanbaru yang sedang memimpin persaingan Grup A.

Kedua tim kini hanya terpaut dua poin. Situasi ini membuka peluang bagi PSMS untuk terus menekan pemuncak klasemen, asalkan mampu menjaga performa dalam pertandingan berikutnya.

Selain kemenangan atas PSGC, PSMS juga mencatatkan hasil positif saat menghadapi PSIS Semarang. Mereka berhasil menang dengan skor identik 2-1. Sementara itu, satu hasil imbang melawan Semen Padang melengkapi catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Rentetan hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Eko Purdjianto untuk melanjutkan persaingan menuju papan atas. Namun, Taufik menyadari bahwa menjaga konsistensi hingga akhir kompetisi menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting.

Penyerang yang pernah memperkuat Persija Jakarta itu berharap PSMS tidak kehilangan momentum setelah mendapatkan hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Alhamdulillah kami dapat tiga poin di kandang lawan. Ini bagus bagi kami ke depannya. Semoga tetap konsisten. Semoga kami bisa lolos ke Super League, Insyaallah," ucap pemilik nomor punggung 17 tersebut.

PSMS Jaga Momentum Menuju Target Promosi Bagi PSMS, peluang promosi ke BRI Super League tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan tim mengumpulkan poin secara konsisten. Persaingan Grup A masih berlangsung ketat sehingga setiap pertandingan akan berpengaruh terhadap posisi mereka di klasemen.