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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 03.32 WIB

PSIS Gagal Menang Lagi, Pelatih Persikad Bongkar Rahasia Curi Poin di Stadion Jatidiri

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa) - Image

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali gagal meraih kemenangan saat bermain di kandang sendiri. Menjamu Persikad Depok pada pekan kedelapan Grup A Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Minggu (1/11/2026) sore, Laskar Mahesa Jenar harus puas bermain imbang tanpa gol.

Hasil tersebut cukup mengecewakan bagi PSIS yang tampil di hadapan ribuan suporternya. Meski mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, tim tuan rumah tetap kesulitan membobol gawang Persikad hingga pertandingan berakhir.

Salah satu peluang terbaik PSIS hadir pada menit ke-38. Wasit memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah, tetapi kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan Felipe Cadenazzi. Eksekusi striker PSIS itu berhasil ditepis kiper Persikad, Daffa Al Gasemy.

PSIS terus berusaha mencari gol kemenangan setelah turun minum. Namun, berbagai upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil. Persikad mampu menjaga kedisiplinan lini pertahanan hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan.

Peluang emas kembali didapat PSIS menjelang laga berakhir. Pada menit ke-89, Jonathan Bustos melepaskan tendangan keras menggunakan kaki kiri. Sayangnya, bola hanya membentur mistar gawang sehingga PSIS kembali gagal mencetak gol.

PSIS tercatat melepaskan 18 tembakan, tetapi tidak satu pun berbuah gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Empat Pertandingan Tanpa Kemenangan

Hasil imbang tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan PSIS Semarang menjadi empat pertandingan terakhir. Dalam tiga laga sebelumnya, Laskar Mahesa Jenar hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan.

Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Widodo Cahyono Putro untuk membenahi performa tim, terutama dalam memaksimalkan peluang di depan gawang.

Widodo mengaku menjadi pihak yang paling kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Dia sebenarnya berharap PSIS bisa mengamankan tiga poin, terlebih karena bermain di kandang sendiri.

Meski begitu, pelatih yang akrab disapa WCP tersebut tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya sepanjang pertandingan.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague, PSIS, Persikad
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