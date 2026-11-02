Prediksi Skor Arema FC vs RANS Nusantara: Singo Edan Diunggulkan di Kanjuruhan

Arema FC berpeluang mengawali kiprah di I.League Cup 2026/2027 dengan kemenangan. Namun, Singo Edan perlu mewaspadai serangan balik RANS Nusantara FC. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi RANS Nusantara FC pada pertandingan perdana Grup I I.League Cup 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Selasa (3/11/2026) sore.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Singo Edan. Arema tentu ingin mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan hasil positif, terlebih mereka memiliki kesempatan memanfaatkan dukungan suporter di Stadion Kanjuruhan.
Namun, kemenangan tidak akan datang dengan mudah. Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengakui bahwa RANS Nusantara memiliki sejumlah pemain yang perlu diwaspadai, terutama ketika melakukan transisi menyerang.
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Andre menjelaskan bahwa timnya telah melakukan evaluasi setelah menghadapi Bali United pada akhir pekan lalu. Organisasi pertahanan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus.
"Kami fokus memperbaiki cara bertahan, terutama mengantisipasi transisi dan pemain-pemain berbahaya milik RANS FC. Semua lini, baik lini belakang, tengah, maupun depan, harus siap dan bekerja sama untuk mengamankan poin penuh," ujar Andre dilansir situs resmi klub.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Arema tidak ingin memberikan ruang bagi RANS untuk mengembangkan serangan balik. Kedisiplinan antarlini akan menjadi faktor penting bagi tuan rumah untuk mengendalikan jalannya pertandingan.
Secara situasional, Arema memiliki keuntungan karena tampil di kandang sendiri. Kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.
Meski demikian, Singo Edan tetap perlu menjaga keseimbangan permainan. Terlalu agresif ketika menyerang justru bisa membuka ruang bagi RANS Nusantara untuk melancarkan serangan balik.
Karena itu, kemampuan Arema mengantisipasi transisi lawan berpotensi menjadi penentu hasil akhir. Jika organisasi pertahanan berjalan sesuai rencana Andre Caldas, tuan rumah memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.
Pemain Arema FC, Salim Tuharea, juga menyambut pertandingan ini dengan antusias. Ia menyampaikan kesiapan skuad Singo Edan untuk menghadapi tantangan dari RANS Nusantara.
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