Persib Tiba di Australia, Bobotoh Sambut Maung Bandung Jelang Hadapi Melbourne Victory

JawaPos.com - Persib Bandung langsung bertolak ke Australia setelah meraih kemenangan besar di kompetisi domestik. Maung Bandung kini bersiap menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Rabu (4/11/2026).

Rombongan Persib tiba di Melbourne pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Hujan ringan dan suhu sekitar 17 derajat Celsius menyambut kedatangan skuad asuhan Igor Tolic setelah menempuh perjalanan panjang dari Indonesia.

Perjalanan menuju Australia dimulai beberapa jam setelah Persib mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11/2026).

Usai pertandingan, para pemain dan ofisial langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta sebelum terbang ke Melbourne. Total jarak perjalanan yang ditempuh mencapai sekitar 5.358 kilometer, termasuk perjalanan darat dari Bandung ke Jakarta.

Perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Selain menguras tenaga, perbedaan waktu empat jam antara Indonesia dan Melbourne serta perubahan cuaca juga menuntut tim untuk segera beradaptasi.

Meski demikian, suasana rombongan tetap terlihat positif. Para pemain masih menunjukkan keakraban setibanya di Australia. Gelandang Persib, Adam Alis, mengaku menikmati perjalanan tersebut meski harus menempuh jarak yang cukup jauh.

"Kami menikmati perjalanan ini. Apalagi bagi saya ini pertama kalinya ke Australia dan sejauh ini kami menikmati walau sehabis perjalanan panjang," kata Adam Alis.

Bobotoh Sambut Kedatangan Persib di Melbourne Kedatangan Persib juga disambut puluhan Bobotoh yang telah menunggu di bandara. Mereka menyanyikan lagu-lagu dukungan dan membentangkan sejumlah spanduk untuk menyambut tim kebanggaannya.

Kehadiran para pendukung di Melbourne menjadi tambahan motivasi bagi pemain menjelang pertandingan penting tersebut. Persib kini harus segera memulihkan kondisi sebelum menjalani persiapan terakhir menghadapi tuan rumah.