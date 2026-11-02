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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 03.07 WIB

Deltras FC Kalah Perdana, Leonard Tupamahu Soroti Tiga Kartu Merah

Deltras FC menelan kekalahan perdana di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah takluk 0-2 dari De Red FC. Leonard Tupamahu menyoroti masalah kedisiplinan pemain yang kembali berujung kartu merah. (Dok. Deltras) - Image

Deltras FC menelan kekalahan perdana di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah takluk 0-2 dari De Red FC. Leonard Tupamahu menyoroti masalah kedisiplinan pemain yang kembali berujung kartu merah. (Dok. Deltras)

JawaPos.com - Deltras FC harus menerima kekalahan perdana di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah takluk 0-2 dari De Red FC pada pekan kedelapan. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tak terkalahkan The Lobster sejak awal musim.

Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10/2026) malam, Deltras sebenarnya ingin menjaga tren positif yang mereka bangun sejak awal kompetisi. Namun, pertandingan berjalan tidak sesuai harapan setelah tuan rumah harus melanjutkan laga dengan 10 pemain.

Mohcine Hassan menjadi pemain yang diusir wasit setelah menerima kartu merah pada menit ke-61. Kehilangan satu pemain membuat Deltras kesulitan menjaga keseimbangan permainan, terlebih saat menghadapi tekanan dari De Red FC.

Situasi tersebut turut memengaruhi upaya tuan rumah untuk mengejar hasil. Deltras akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2 sekaligus kehilangan catatan belum terkalahkan pada musim ini.

Leonard Tupamahu Soroti Masalah Kartu Merah

Usai pertandingan, pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu mengakui bahwa bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit membuat situasi semakin sulit bagi timnya. Meski begitu, dia menilai ada persoalan lain yang tidak boleh terus berulang, yakni pelanggaran yang berujung kartu merah.

Menurut Leonard, kejadian tersebut bukan kali pertama dialami Deltras musim ini. Bahkan, timnya sudah tiga kali kehilangan pemain akibat tindakan serupa di lapangan.

"Terhitung kita sudah tiga kali dalam pertandingan mendapat kartu merah dari hal yang sama, karena ada gerakan tambahan. Jadi ini akan menjadi evaluasi besar bagi saya dan manajemen agar tidak terulang lagi di pertandingan mendatang," tegasnya dilansir iLeague.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Deltras. Sebab, kehilangan pemain dalam pertandingan bisa mengubah jalannya laga dan membuat strategi yang sudah disiapkan tidak berjalan maksimal.

Sebelum menghadapi De Red FC, Deltras juga sempat menerima kartu merah ketika berjumpa Persis Solo dan bertandang ke markas Persela Lamongan. Catatan itu menjadi perhatian tersendiri bagi Leonard dan manajemen agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain gagal mempertahankan rekor tak terkalahkan, kekalahan dari De Red FC juga berdampak terhadap posisi Deltras di klasemen sementara Grup B Pegadaian Championship 2026/2027. The Lobster harus merelakan puncak klasemen setelah sebelumnya mampu bersaing di papan atas.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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