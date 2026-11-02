Barito Putera Menang 4 Kali Beruntun, Djadjang Nurdjaman Optimistis Kejar Promosi

JawaPos.com - PS Barito Putera mulai menunjukkan keseriusannya dalam persaingan Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Antasari berhasil mencatatkan empat kemenangan beruntun dan kini semakin optimistis mengejar tiket promosi ke Super League musim depan.

Kemenangan terbaru diraih saat menjamu Persis Solo dengan skor 2-1 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin. Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi Barito Putera untuk terus bersaing di papan atas Grup B.

Sebelum mengalahkan Persis Solo, Barito Putera lebih dulu menundukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0. Hasil serupa juga diraih ketika menghadapi De Red FC, sebelum mereka mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3-0.

Empat kemenangan tersebut menunjukkan perkembangan positif tim asal Kalimantan Selatan itu. Performa yang semakin stabil juga menjadi sinyal bahwa Laskar Antasari mulai menemukan permainan terbaiknya.

Dalam kemenangan atas Persis Solo, Murilo Mendes kembali menjadi salah satu pemain yang menentukan. Gol yang dicetaknya membantu Barito Putera mengamankan tiga poin sekaligus memperpanjang catatan kemenangan tim.

Penampilan apik tersebut membuat Murilo kembali terpilih sebagai Player of the Match. Ia mengaku senang bisa memberikan kontribusi bagi Laskar Antasari. Menurutnya, setiap pertandingan selalu menghadirkan tantangan, tetapi ambisi untuk menang menjadi modal penting bagi tim.

"Sekali lagi ini pertandingan sulit sama seperti pertandingan lainnya. Tapi kami punya ambisi di setiap pertandingan sehingga kami bisa memenangkannya," ujar Murilo.

Meski mendapatkan penghargaan individu, Murilo tidak ingin pencapaian tersebut menjadi sorotan utama. Ia menilai keberhasilan Barito Putera tidak lepas dari kontribusi seluruh pemain yang bekerja bersama di lapangan.

"Semua pemain yang ada di tim ini adalah bintang," tegasnya.