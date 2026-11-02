Makan Konate Buka Suara, Minta Kalteng FC Bangkit Usai Dibantai Persib 0-4

Makan Konate kecewa setelah Kalteng FC kalah telak 0-4 dari Persib Bandung. Meski gagal membawa pulang poin, ia meminta timnya segera bangkit dan tetap bekerja keras. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Makan Konate tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Kalteng FC menelan kekalahan telak dari Persib Bandung pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026) sore, Kalteng FC harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-4.
Gelandang asal Mali tersebut mengakui Persib bukan lawan yang mudah dihadapi. Apalagi, tim berjuluk Pangeran Biru itu mampu mencetak gol lebih awal dan membuat Kalteng FC berada dalam tekanan sejak babak pertama.
Persib membuka keunggulan melalui Mariano Peralta pada menit ke-14. Setelah itu, Luka Menalo mencetak dua gol, sedangkan Marc Klok melengkapi kemenangan tuan rumah lewat gol penutup.
Hasil tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan Kalteng FC yang datang ke Bandung dengan misi membawa pulang poin. Namun, Konate menilai timnya harus menerima kenyataan dan segera melakukan evaluasi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
Ia mengakui kekuatan Persib menjadi salah satu faktor yang membuat timnya kesulitan sepanjang pertandingan.
"Kita tahu Persib adalah tim yang kuat dan tim besar. Dari awal kita sudah kebobolan gol cepat," ujar Konate dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Meski kecewa, pemain yang pernah memperkuat Persib itu meminta rekan-rekannya tidak larut dalam hasil buruk tersebut. Menurutnya, semangat dan kerja keras tetap dibutuhkan agar Kalteng FC bisa bangkit pada laga berikutnya.
Konate juga menyampaikan ucapan selamat kepada Persib atas kemenangan yang diraih di hadapan pendukungnya sendiri.
"Kita mau datang ke sini untuk mencuri poin, tapi Allah kasih hasil yang berbeda dan kita harus terima. Selamat buat Persib. Kita harus tetap semangat, optimis, dan kembali fokus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya," katanya dilansir iLeague.
Di tengah kekecewaan akibat kekalahan telak, Konate tetap memiliki kesan positif dari kunjungannya ke Bandung. Ia mengaku senang bisa kembali bertemu Bobotoh, suporter yang pernah memberikan dukungan kepadanya saat masih berseragam Persib.
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