Madura United Paling Jarang Offside di Super League, Sape Kerrab Ungguli 17 Tim

JawaPos.com - Pekan kedelapan Super League 2026/2027 telah berakhir setelah Garudayaksa FC mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) malam.

Di tengah persaingan klasemen yang semakin ketat, Madura United mencatatkan statistik menarik. Laskar Sape Kerrab menjadi tim yang paling jarang terjebak offside sepanjang delapan pertandingan yang telah dijalani.

Hingga pekan kedelapan, Madura United baru empat kali tertangkap offside. Catatan tersebut menjadi yang terendah dibandingkan 17 kontestan lainnya.

Sebagai perbandingan, Java United menjadi tim yang paling sering terjebak offside dengan total 18 kali. Perbedaan statistik ini memperlihatkan bagaimana pergerakan pemain Madura United mampu memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.

Catatan tersebut bukan sekadar angka. Beberapa kali, pemain Madura United berhasil lolos dari jebakan offside dan mendapatkan peluang berhadapan langsung dengan penjaga gawang lawan.

Sejumlah kesempatan itu bahkan berujung gol, seperti yang dicetak Dimitar Mitkov saat menghadapi Persijap Jepara dan Danilo Santacruz ketika melawan PSS Sleman.

Jose Gomes Ungkap Rahasia Madura United Jarang Offside Pelatih Madura United Jose Gomes menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari kemampuan pemain menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan selama latihan.

Menurut pelatih asal Portugal itu, latihan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun pemahaman antarpemain ketika melakukan serangan. Selain itu, kecerdasan membaca situasi dan ketepatan waktu saat melepaskan umpan juga memiliki peran besar.

"Kami juga latihan terkait itu. Tapi juga ada kecerdasan pemain dan timing tentunya antara pemain melepaskan umpan dengan pergerakan pemain lain untuk eksploitasi pertahanan kosong lawan," ucap Jose Gomes dilansir iLeague.