Johnny Jansen Blak-blakan! Ungkap Rahasia Produktivitas Gol Bali United

JawaPos.com - Bali United FC menunjukkan bahwa produktivitas gol di Super League 2026/2027 tidak hanya bergantung pada barisan penyerang. Kemenangan 3-1 atas Arema FC pada pekan kedelapan menjadi bukti bahwa pemain sayap dan gelandang juga memiliki peran penting dalam membangun serangan.

Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol dalam pertandingan tersebut. Bermain di kandang Arema FC, pemain sayap Bali United itu menyumbangkan satu assist dan satu gol untuk membantu timnya membawa pulang tiga poin.

Kontribusi Irfan dimulai pada menit ke-40. Umpan matang darinya berhasil dimanfaatkan Marko Dugandzic untuk membawa Bali United unggul 1-0.

Lima menit berselang, Irfan ikut mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memperlebar keunggulan tim tamu menjadi 2-0.

Bali United kemudian menambah gol melalui gelandang asal Jepang, Teppei Yachida, pada menit ke-67. Gol tersebut memperlihatkan bahwa ancaman Serdadu Tridatu bisa datang dari berbagai lini, termasuk pemain yang bertugas mengatur permainan di tengah.

Johnny Jansen Andalkan Kontribusi Gelandang Pelatih Bali United Johnny Jansen menyoroti peran Teppei dalam meningkatkan produktivitas tim. Menurutnya, gelandang tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak lebih dekat ke kotak penalti dan mencari ruang untuk menciptakan peluang.

"Namun, Teppei memiliki kualitas untuk bergerak di sekitar area kotak penalti. Dia juga mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam kotak penalti," ujar Johnny Jansen dilansir iLeague.

Pelatih asal Belanda itu menilai tugasnya adalah menempatkan pemain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan begitu, setiap pemain bisa memberikan kontribusi maksimal tanpa harus terpaku pada posisi aslinya.

Johnny juga memuji ketenangan Teppei ketika berada di dalam kotak penalti. Dia menilai penyelesaian akhir sang pemain menjadi salah satu kualitas yang bisa dimanfaatkan Bali United untuk menambah variasi serangan.