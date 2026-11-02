Putus Tren Buruk 7 Laga, PSIM Yogyakarta Comeback Kalahkan Borneo FC

Laskar Mataram mengakhiri penantian tujuh pertandingan tanpa kemenangan. Sempat tertinggal dari Borneo FC, PSIM bangkit dan mengamankan tiga poin di Stadion Sultan Agung. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2026/2027. Laskar Mataram sukses melakukan comeback untuk mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 pada pekan kedelapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11).
Hasil tersebut terasa spesial bagi PSIM yang sebelumnya belum pernah merasakan kemenangan dalam tujuh pertandingan. Dari tujuh laga tersebut, tim asal Yogyakarta itu hanya mampu meraih dua hasil imbang dan menelan lima kekalahan.
Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, PSIM justru tertinggal lebih dahulu. Borneo FC membuka keunggulan melalui gol Asgal Habib pada menit ke-34.
Gol tersebut membuat tuan rumah harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.
PSIM baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui Adrian Purzycki. Gol itu menjadi titik balik bagi Laskar Mataram yang terus berusaha menekan pertahanan tim tamu.
Tujuh menit berselang, PSIM berhasil membalikkan keadaan. Savio Sheva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64 sekaligus membawa tuan rumah unggul 2-1.
Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir dan memastikan PSIM mengamankan tiga poin pertamanya musim ini.
Savio Sheva mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya yang tidak menyerah meski sempat berada dalam posisi tertinggal.
Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain setelah melewati periode sulit dalam beberapa pertandingan sebelumnya.
"Kita tahu sendiri pada tujuh pertandingan, kita belum mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya pada laga hari ini, kita bisa mendapatkan kemenangan yang dinantikan. Tentu ini adalah hasil kerja keras dari semua pemain," kata Savio Sheva dilansir iLeague.
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Jawa Pos
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