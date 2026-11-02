Kakang Rudianto Ingatkan Bobotoh soal Konsistensi! Usai Persib Hajar Kalteng FC 4-0

JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11), Maung Bandung mengamankan tiga poin setelah menang dengan skor 4-0.

Bek Persib Bandung Kakang Rudianto menyambut hasil positif tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, kemenangan ini patut disyukuri setelah tim mampu tampil baik dan menjaga gawang tetap bersih sepanjang pertandingan.

Meski demikian, Kakang mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dengan kemenangan besar tersebut. Dia menilai perjalanan Persib di kompetisi domestik masih panjang sehingga tim harus terus bekerja keras dan melakukan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Alhamdulillah untuk hari ini, ini pertandingan yang sangat bagus dan hasilnya alhamdulillah kita menang dengan skor 4-0. Saya harap ini bukan akhir karena pertandingan kita di liga itu masih banyak. Tentunya kita akan selalu mengevaluasi dan bekerja keras di setiap pertandingan," ujar Kakang dilansir iLeague.

Kakang Rudianto Soroti Pentingnya Konsistensi Bagi pemain jebolan Akademi Persib tersebut, menjaga konsistensi menjadi hal penting agar tim bisa terus bersaing sepanjang musim.

Kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC diharapkan menjadi modal positif. Namun, hasil tersebut bukan alasan bagi Persib untuk mengendurkan persiapan.

Kakang juga berbicara mengenai kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepadanya, termasuk ketika mendapat kesempatan mengisi posisi bek kanan. Dia mengaku berterima kasih atas dukungan dan evaluasi yang diberikan selama menjalani latihan maupun pertandingan.

Sorotan Bobotoh terhadap penampilannya juga menjadi bagian dari proses yang harus dijalani sebagai pemain. Kakang memilih menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan untuk terus memperbaiki kualitas permainannya.

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach karena selalu percaya kepada saya dan selalu mengevaluasi saya di setiap latihan. Karena saya yakin pertandingan masih banyak dan saya bisa terus improve di setiap pertandingan," tuturnya.